Primăria Timișoara a obținut, prin justiție, accesul pentru a investi în Clinica ORL

Viceprimarul Timișoarei Ruben Lațcău anunță că Primăria a obținut accesul pentru a investi în Clinica ORL, numind această situație drept „o primă victorie în lupta contra mafiei imobiliare din zona centrală a Timișoarei”.

Terenul pe care vor intra utilajele pentru a construi un nou corp al Clinicii ORL aparține Primăriei, însă a fost acaparat de unul dintre clanurile de romi care au pus mâna pe o bună parte a imobilelor din centrul Timișoarei, declară viceprimarul Timișoarei Ruben Lațcău: „Cu tupeul specific, ne cereau 200.000 de euro pentru a avea acces pe un teren public! Primăria Municipiului Timișoara a inițiat un demers pe care nu l-a mai făcut niciodată: am mers în instanță și am cerut acces prin ordonanță președințială și am câștigat. Am primit accesul de a intra pe terenul Primăriei.”

În mod normal, aceste ordonanțe sunt executorii, spune Ruben Lațcău, însă, adaugă el, în motivarea sentinței nu se menționează acest lucru, „probabil dintr-o eroare”: „Am făcut o interpelare prin care am cerut o completare către instanță prin care să introducă în motivare și această prevedere expres legală că decizia este executorie, astfel încât săptămâna viitoare să putem intra cu un executor judecătoresc pe terenul Primăriei.”

Viceprimarul Ruben Lațcău mai spune că lupta pentru recuperarea patrimoniului Timișoarei este de abia la început: „Primăria Timișoara nu mai poate fi șantajată de feluriții mafioți care și-au însușit proprietăți în centrul orașului. Sperăm că în această luptă să contăm pe sprijinul întregului aparat de stat.”