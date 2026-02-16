Primăria Timișoara a început amenajarea terenului recuperat din Parcul Zürich

Primăria Municipiului Timișoara a început lucrările de amenajare a terenului recuperat recent și reintegrat în Parcul Zürich. Astfel, o suprafață de peste 1.000 mp va fi transformată într-un spațiu verde complet funcțional, cu zone de relaxare și spații naturale, precum și o canisită, unde locuitorii din zonă se vor putea bucura de timp petrecut în aer liber alături de animalele de companie.

„Recuperarea patrimoniului orașului înseamnă nu doar reguli egale, ci și să redăm comunității spații care pot fi folosite de toată lumea. În acest caz, vorbim despre întregirea unui parc și creșterea suprafeței verzi. De mult timp, locuitorii din zonă ne-au cerut extinderea și completarea acestui spațiu verde cu noi funcțiuni, iar acum putem răspunde concret acestor așteptări”, a declarat Dominic Fritz, primarul Timișoarei.

Terenul va fi amenajat de Municipalitate pentru a fi atractiv și accesibil tuturor locuitorilor din zona Telegrafului și din apropierea Gării de Est. Echipele de spații verzi vor reface împrejmuirile, vor reînnoi gazonul și vor monta bănci în zonele de relaxare. Totodată, sistemul de irigații va fi extins și vor fi plantați arbori și arbuști care să ofere mai multă răcoare în timpul verii. În plus, la solicitarea comunității din zonă, va fi amenajată și o canisită, unde proprietarii de câini pot desfășura activități împreună cu animalele lor într-un mediu sigur și amenajat corespunzător.

Municipalitatea a recuperat recent un teren de 1.164 mp, parte a Parcului Zürich, ocupat ilegal de un hotel din apropiere. Această suprafață, care reprezintă aproximativ 10% din întregul parc, a fost readusă în patrimoniul municipalității prin desființarea gardului, terasei și a parcării amenajate ilegal.

Primăria Timișoara continuă procesul de recuperare a domeniului public ocupat ilegal, cu obiectivul ca aceste spații să revină comunității și să fie valorificate în beneficiul tuturor timișorenilor.