Prima retrospectivă Radu Jude din România, la Festivalul Taifas

Festivalul de film și cultură balcanică Taifas, care va avea loc în luna octombrie, la Timișoara, le oferă cinefililor șansa de a vedea prima retrospectivă Radu Jude organizată în România. În cadrul retrospectivei, vor fi proiectate toate scurtmetrajele regizorului, reunite într-un singur calup, alături de mediumetrajele sale și de mult așteptata avanpremieră a filmului Dracula.

Selecția de scurtmetraje îi va purta pe spectatori de la Lampa cu căciulă, un road-movie tandru despre un copil și tatăl său, la Alexandra, Dimineața și O umbră de nor, povești intime despre relații fragile și întâlniri revelatoare. Lor li se adaugă Trece și prin perete, unde fantasticul pătrunde în cotidian, Cele două execuții ale Mareșalului, un eseu vizual despre istorie și propagandă, Caricaturana, un colaj inspirat de Eisenstein și Daumier, și Potemkiniștii, comedia despre artă și memorie descrisă drept „Caragiale cu Mark Rappaport”.

La capitolul mediumetraje, publicul va putea vedea Film pentru prieteni, un experiment radical filmat ca un clip anonim de pe internet, despre un bărbat care își înregistrează mesajul de adio, un film care a șocat prin realismul crud și prin felul în care dizolvă granița dintre document și ficțiune și Țara moartă, eseul documentar alcătuit din fotografiile lui Costică Acsinte și textele lui Emil Dorian.

În centrul retrospectivei stă însă avanpremiera filmului Dracula, cel mai recent lungmetraj al lui Jude, prezentat vara aceasta la Locarno. Structurat în 14 capitole, filmul variază între satire politice, montaje de arhivă, povești de dragoste, vulgarități folclorice și fabule generate de AI. Este, în același timp, parodie, eseu vizual și spectacol grotesc – un film hibrid care ironizează mitul vampirului, dar și obsesiile și contradicțiile prezentului. Cu sânge, sex, umor de mahala și reflecție critică, Dracula e un fel de salată boeuf cinematografică: are de toate, amestecate cu poftă și servite cu generozitate balcanică.

„Portretul a apărut ca o consecință firească a temei festivalului, care va fi dedicat anul acesta diversității și incluziunii. Din toți cineaștii români, Radu Jude e de departe cel mai implicat. Nu doar că interesul lui e sincer: e însuși motorul operei lui cinematografice. În plus, nu e doar cel mai prolific regizor român în activitate, ci creația lui e obiectul cel mai viu și mai deschis la schimbare din întreaga cinematografie românească”, declară Cătălin Olaru, directorul artistic Taifas Festival.

Radu Jude este cel mai premiat regizor român al ultimilor zece ani. Printre vârfurile carierei sale se numără câștigarea Ursului de Argint la Berlin pentru regia filmului Aferim!, câștigarea Ursului de Aur, în 2021, cu Babardeală cu bucluc sau porno balamuc, Premiul Special al Juriului de la Locarno pentru Nu aștepta prea mult de la sfârșitul lumii, în 2023, și Ursul de Argint pentru scenariu anul acesta, cu filmul Kontinental ’25.

Anul acesta, Centrul Pompidou din Paris i-a dedicat o retrospectivă integrală, sub titlul Radu Jude, cineast neliniștit. Despre Radu Jude, Centrul Pompidou scrie că este “una dintre cele mai stimulante voci ale cinematografiei mondiale”.

Pe lângă retrospectiva Radu Jude, programul complet al Taifas 2025, care va avea loc în perioada 13 și 19 octombrie, va include filme balcanice premiate la festivaluri internaționale, producții recente și curajoase, altele prezentate în premieră absolută la Taifas. Tema ediției 2025 – toleranța și incluziunea – pune în prim-plan diversitatea culturală și socială, iar programul include și proiecții accesibilizate, subtitrări pentru comunități minoritare și activități dedicate publicurilor diverse, pentru ca toată lumea să aibă loc la masa comună a festivalului.

Detaliile vor fi anunțate în curând, pe taifasfestival.ro și pe paginile de Facebook & Instagram: @taifasfestival.

Abonamentele sunt deja disponibile online, pe eventbook.ro și oferă acces la toate proiecțiile din program. Biletele individuale vor fi puse în vânzare în luna octombrie.

Ca și la edițiile trecute, Taifas nu se oprește la film, transmit organizatorii. Pe lângă proiecții, îi așteaptă pe spectatori concerte, seri de literatură, gastronomie artizanală și rezidențe artistice. E un festival ca o masă lungă, unde toată lumea are loc, iar poveștile se spun pe rând, se amestecă și dau naștere la noi taifasuri.

Festivalul de film și cultură balcanică Taifas a debutat în 2023, la Timișoara, și a devenit rapid un reper cultural regional. Conceput ca un spațiu de dialog între cinematografie, muzică, literatură și gastronomie, festivalul propune anual un program divers, cu filme balcanice premiate la festivaluri internaționale, evenimente interdisciplinare și rezidențe artistice pentru cineaști și scriitori emergenți. Taifas înseamnă nu doar proiecții de film, ci și întâlniri între artiști și public, un loc unde poveștile prind viață și se împletesc într-un spirit de comunitate. Festivalul este organizat de Asociația Culturală Contrasens și Bad Unicorn și este finanțat de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara, prin programul „Repere în Cultură”.