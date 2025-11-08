Prima carte a lui Daniel Vighi, într-o nouă reeditare, la 40 de ani de la apariție

O nouă ediție a volumului de debut al scriitorului Daniel Vighi, Povestiri cu strada depozitului, apărut inițial în 1985 la Editura Cartea Românească, va fi lansat la Biblioteca Centrală Universitară din Timișoara. Lansarea va fi însoțită de o expoziție dedicată operei lui Daniel Vighi, una dintre cele mai importante figuri ale vieții culturale timișorene.

Evenimentul va avea loc luni, 10 noiembrie, de la ora 11.30, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Eugen Todoran” din Timișoara. Intrarea este liberă.

Noua ediție, publicată la editura Casa de pariuri literare. la 40 de ani de la apariția inițială, are o prefață semnată de criticul literar Ion Bogdan Lefter. La eveniment vor participa Lia Vighi, soția autorului, Ion Bogdan Lefter, prefațatorul volumului, Viorel Marineasa, scriitor, Eugen Bunaru, poet și publicist, și Vasile Docea, director general al bibliotecii gazdă.

Evenimentul va fi precedat, de la ora 9.40, de o conferință susținută de profesorul universitar . Ion Bogdan Lefter pe tema „Povestiri de pe strada depozitului, de unde Daniel Vighi privește lumea…”. Conferința, dedicată memoriei scriitorului și profesorului Daniel Vighi, una dintre cele mai importante figuri ale vieții culturale timișorene, va avea loc în amfiteatrul A11.

Evenimentele fac parte din turneul de prezentare al proiectului Cartierul Literelor, produs de Casa de pariuri literare și co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.