Preşedinte PMP Timiş: „Bugetul judeţean pe 2018 riscă să transforme Timişul într-un judeţ de asistaţi sociali”

Conducerea PMP Timiş anunţă că nu a votat proiectul de buget pe anul 2018 pentru că îl consideră prost întocmit, care riscă să transforme Timişul într-un judeţ de asistaţi sociali.

La începutul săptămânii, PSD Timiş s-a arătat nemulţumit de faptul că vicepreşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Roxana Iliescu, a votat împotriva proiectului de buget pe anul 2018, motivând că votul său este o consecinţă a unei decizii politice luate de conducerea PMP Timiş, partid din care face parte.PSD Timiş aprecia că prin acest gest a fost încălcat protocolul semnat acum doi ani, între PSD, ALDE şi PMP Timiş.

Social-democraţii au solicitat PMP Timiş să-şi prezinte public poziţia privind protocolul şi să îşi asume proiectele aflate în derulare, „în condiţiile în care este reprezentat în conducerea Consiliului Judeţean Timiş”.

În replică, preşedintele PMP Timiş, Cornel Sămărtinean, a precizat că votul împotriva proiectului de buget pe 2018 a fost o decizie politică a partidului, acceptată și aprobată de conducerea centrală: „Mesajul cum că Sămărtinean vrea să ia decizii singur sau ordonă cum să voteze unii sau alții este falsă.”

Preşedintele PMP Timiş a argumentat această decizie prin faptul că PMP consideră acest buget ca fiind unul prost, care riscă să transforme Timişul într-un judeţ de asistaţi sociali: „Proiectul de buget are o componentă de aproape 70% social în el, or la un județ cum este Timișul ne putem aștepta la foarte multe, dar nu că avem componentă socială de 70%. E inadmisibil ca un judeţ care are sub doi la sută șomaj şi o nevoie mare de locuri de muncă să plătească foarte mulți bani pe ajutoare sociale.”

O altă nemulțumire a fost generată de faptul că sumele alocate pentru Capitală Culturală Europeană sunt mult prea mici, raportate la interesul pentru acest mare obiectiv comun.

Citeşte şi: Vicepreşedintele CJ Timiş, Roxana Iliescu, vot negativ pentru proiectul de buget la care a lucrat