Presa timișoreană interbelică, expusă la Biblioteca Centrală Univesitară

Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” din Timişoara din inaugurează azi expoziția Presa timișoreană interbelică. Expoziția aduce în prim-plan efervescența jurnalistică și culturală a Timișoarei interbelice, printr-o selecție de publicații și documente valoroase din colecțiile bibliotecii.
Vernisajul va avea loc luni, 29 septembrie, de la ora 13, în spațiul expozițional al Bibliotecii Centrale Universitare „Eugen Todoran”.
Evenimentul, moderat de Vasile Docea, directorul general al bibliotecii, îi are ca invitați speciali pe Marcel Tolcea, jurnalist și profesor universitar, Viorel Marineasa, scriitor și profesor universitar, Alexandru Jădăneanț, decan al Facultății de Științe ale Guvernării și Comunicării din cadrul Universității de Vest din Timișoara, și Thomas Remus Mochnacs, istoric și curator al expoziției.
Accesul la expoziţie este liber.
