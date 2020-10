Premierul Ludovic Orban a vizitat viitorul cămin studențesc al Universității de Vest din Timișoara

Premierul Ludovic Orban a vizitat amplasamentul noului cămin studențesc al Universității de Vest din Timișoara, situat în campusul universitar timișorean. Acesta va fi cel mai modern cămin studențesc din țară.

Viitorul cămin studențesc, proiectat pe norme care vor fi standard peste 30 de ani, în 2050, va fi un edificiu complex cu parter și șase etaje, în care vor fi amenajate și o sală de fitness și spaţii de recreere, dar și o parcare subterană, un complex de cazare integrată de care studenții Universității de Vest din Timișoara vor beneficia din următorul an universitar. Noul cămin va avea 670 de locuri de cazare în camere cu baie și bucătărie proprie.

Valoarea totală a acestei investiții este de aproximativ 70 de milioane de lei, din care mai sunt necesari aproximativ 15 milioane, pentru care premierul Ludovic Orban a promis susținere guvernamentală, în scopul bunei finalizări a ultimei faze din lucrările acestui obiectiv de investiții special, important nu doar pentru UVT, ci și pentru întregul centru universitar timișorean, anunță reprezentanții universității.

„Am profitat din plin de perioada acestei situații complexe din timpul pandemiei și am accelerat ritmul lucrărilor de la acest cămin, destinat cazării studenților UVT în spații ultra-ergonomice și primitoare, începând din următorul an universitar. Era și timpul să ajungem la liman cu această investiție, atât pentru că universitatea noastră are o cerere foarte mare de locuri de cazare, dar și pentru că Timișoara, ca centru universitar, va deveni mult mai atractivă la nivel regional și internațional prin acest complex integrat de servicii de cazare, ultramoderne și confortabile. Sperăm ca totul să decurgă bine în următoarele 10 luni și, prin suportul financiar al Guvernului României, lucrările acestui spectaculos cămin studențesc, cel mai modern din țară, să se încheie cu bine în vara viitoare, înaintea deschiderii noului an universitar. Apreciem în mod deosebit atenția Primului-ministru față de prioritățile mediului universitar timișorean”, declară rectorul UVT, prof. univ. Marilen Pirtea.