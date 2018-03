Povestea Marrakeshului, prinsă în imagini, adusă la Timişoara

Curtea Veche Publishing lansează la Timişoara albumul de fotografie „The Marauders of Marrakesh”, o viziune on the road a oraşului african, a vieţii de zi cu zi a locuitorilor săi.

Artistul vizual şi antreprenorul Barna Nemethi lansează, la Timişoara, albumul The Marauders of Marrakesh. Evenimentul va avea loc în 21 martie, de la ora 18.30, la librăria La Două Bufniţe. Invitat special este fotograful timişorean Flavius Neamciuc, iar lansarea va fi moderată de Raluca Selejan, managing partner La Două Bufniţe.

The Marauders of Marrakesh, o viziune on the road a oraşului marocan, surprinde viaţa cotidiană a locuitorilor acestuia, drumurile lor zilnice, obiceiurile lor, felul lor de a fi.

Fotografiile din The Marauders of Marrakesh surprind nomadismul perpetuu specific vieţii şi poveştile sedimentate la suprafaţa acestuia: povestea Africii, povestea Marrakeshului, poveştile oamenilor. Fiecare fotografie din acest album dezvăluie o unică, stranie istorie a existenţei şi a cuvintelor care îi dau sens, un chip inefabil al realităţii, aşa cum a apărut acolo, atunci.

Mereu pe drum – pe motocicletă, pe jos, în maşină sau pe bicicletă, într-o continuă mişcare, străbătând circuitele zilnice ale subzistentei, drumurile care unesc casele, locurile, pieţele, oamenii – aşa apar locuitorii Marrakeshului în fotografiile lui Barna Nemethi, spun reprezentanţii editurii. Adăugând că, la originea mişcării lor, nu sunt doar „necesităţile imediate ale vieţii, căutarea hranei, acest surogat urban al vânătorii, ci şi căutarea celuilalt, a gândurilor şi a fiinţei sale, a urmelor unei foste comunităţi mistice. Nevoia de a spune sau de a asculta, nevoia de a împărtăşi fărâme de istorie, poveşti, de a le pune în circulaţie şi a nu le lasă pradă uitării este, poate, adevăratul combustibil al acestei mişcări”.

Barna Nemethi, unul dintre cei mai talentaţi artişti vizuali şi antreprenori ai industriei creative din România, este regizor, fotograf, graphic designer şi director executiv Curtea Veche Publishing. A fondat revista All Hollow şi agenţia de publicitate Griffon & Swans şi, în prezent, pe lângă numeroasele proiecte creative în care este implicat, coordonează echipa publicaţiei de jurnalism independent de la Brrlog.