Posturi la Centrul de Proiecte Timișoara, scoase la concurs

Centrul de Proiecte Timișoara organizează concurs pentru ocuparea a șase posturi vacante, cu normă întreagă. Pozițiile deschise vizează domenii-cheie pentru activitatea instituției: audit, financiar, relații internaționale, organizare de evenimente și finanțări.

Posturile disponibile sunt:

auditor intern (juridic), grad IA – Compartiment Audit public intern; auditor intern (economic), grad IA – Compartiment Audit public intern; inspector de specialitate (financiar), grad IA – Compartiment Financiar Contabil; inspector de specialitate (relații internaționale), grad IA – Compartiment Proiecte și evenimente; expert (organizare evenimente), grad IA – Compartiment Proiecte și evenimente; inspector de specialitate (finanțări), grad I – Serviciul Finanțări.

Toate posturile sunt pe perioadă nedeterminată și normă întreagă.

Depunerea dosarelor se poate face până la 9 septembrie, inclusiv, la sediul Centrului de Proiecte (Timişoara, str. Vasile Alecsandri nr. 1, SAD 7, et. 1, Timișoara), între orele 10-15.

Dosarul de concurs trebuie să includă actele prevăzute de legislație (formular de înscriere, documente de studii, documente care atestă experiența profesională, cazier judiciar, adeverință medicală, curriculum vitae etc.). Cerințele specifice pentru fiecare post, bibliografia și atribuțiile pot fi consultate la sediul instituției și pe site-ul centruldeproiecte.ro/concursuri.

Proba scrisă are loc în 23 septembrie, de la ora 10, iar proba interviului este programată în 29 septembrie, începând cu ora 10, la sediul Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara.

În paralel, Cinematografele Timiș, Victoria și Studio își măresc echipa și derulează procedura de selecție pentru angajarea pe perioadă determinată de un an (cu posibilitatea prelungirii contractului). Sunt disponibile cinci posturi, iar termenul pentru depunerea candidaturilor este 1 septembrie 2025, ora 15. Detalii pot fi obţinute accesând acest link: centruldeproiecte.ro/sesiune-concurs.

Pentru detalii suplimentare, candidații se pot adresa Adrianei Cuteanu, secretar comisie concurs, la numărul de telefon 0787 287 100.