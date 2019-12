Politolog Vladimir Tismăneanu: „Traseul post-revoluţionar a fost dominat, deturnat şi desfigurat de minciunile propagandei oficiale”

La 30 de ani de la Revoluţia din Decembrie 1989, l-am invitat pe politologul Vladimir Tismăneanu, coordonatorul Raportului de condamnare a crimelor comunismului, la un dialog despre un bilanţ al păcatelor capitale ale regimului care a confiscat Revoluția din 1989, despre marile minusuri ale acestor primi 30 de ani ai democraţiei româneşti postdecembriste, despre patologii ale post-comunsimului, despre nostalgia comunismului, dar şi despre tratarea cu dublă măsură, cu preponderenţă de către Europa Occidentală, a celor două urgii ale secolului XX, comunismul şi nazismul, care, fiecare, au ucis milioane şi milioane de oameni.

CV Vladimir Tismăneanu

Vladimir Tismăneanu locuieşte la Washington şi este profesor de ştiinţe politice la Universitatea Maryland.

Este autorul a numeroase cărţi, între care „Diavolul în istorie” (Humanitas, 2013), „Stalinism pentru eternitate” (Humanitas, 2014), „Cartea preşedinţilor” (Humanitas, 2013), „Lumea secretă a nomenclaturii” (Humanitas, 2012) şi „Teze şi antiteze la Washington” (Curtea Veche, 2017).

Este co-editor, împreună cu Dorin Dobrincu şi Cristian Vasile, al „Raportului Final al Comisiei Prezidențiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România” (Humanitas, 2007). Co-editor, împreună cu Bogdan Cristian Iacob, al volumului „Remembrance, History, and Justice. Coming to Terms with Traumatic Pasts in Democratic Societies” (Central European University Press, 2015). Co-autor, împreună cu Mircea Mihăieș, al volumelor „Vecinii lui Franz Kafka”, „Balul mascat”, „Încet, spre Europa”, „Schelete în dulap”, „Cortina de ceață” şi „O tranziție mai lungă decât veacul. România după Ceaușescu”. Co-autor, împreună cu Marius Stan, al volumelor „Dosar Stalin. Genialissimul Generalissim”(Curtea Veche Publishing, 2014, 2016) și „Dosar Lenin. Vraja Nihilismului” (Curtea Veche Publishing, 2016).

A fost preşedinte şi coordonator al Comisiei prezidenţiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România (2006).

A fost editor, între anii 1998 şi 2004, al trimestrialului East European Politics and Societies, în prezent fiind membru al Comitetului Editorial.

Este Doctor Honoris Causa al Universităţii de Vest, din Timişoara (2002) şi al Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (2003).