Podul Iuliu Maniu intră în reabilitare

După mai bine de patru decenii în care a preluat parte din traficul din oraș, Podul Iuliu Maniu (fost Podul Muncii) se închide pentru reabilitare, cu fonduri europene atrase de Primăria Timișoara și cu finanțare de bugetul local.

Investiția Municipalității include, printre altele, consolidarea structurii de rezistență, înlocuirea completă a suprastructurii și reabilitarea rampelor de acces. Pentru derularea primei etape este necesară devierea circulației pe Podul Dragalina și pe Podul Eroilor începând cu 30 martie. Circulația pe Splaiurile Tudor Vladimirescu și Nicolae Titulescu nu va fi însă restricționată, iar conducătorii auto vor putea folosi bretelele Podului Iuliu Maniu.

„Podul de la fosta Fabrică de Țigări este una dintre conexiunile importante dintre Calea Șagului și Gara de Nord și nu mai putea funcționa pe compromisuri vechi de zeci de ani. În mai bine de 40 de ani, nu a trecut prin lucrări serioase, iar degradarea este evidentă pentru toți cei care îl folosesc. Deschidem șantierul și ne așteptăm la o mobilizare fermă a constructorului și la un ritm susținut al investiției. În prima parte a anului viitor, așa cum este prevăzut în contract, trebuie să avem un pod mai sigur, cu câte două benzi pe sens, mai mult spațiu pentru pietoni, piste de biciclete și cu troleibuze reintroduse pe traseu”, a declarat viceprimarul Ruben Lațcău.

Investiția Primăriei Timișoara include consolidarea structurii de rezistență și înlocuirea completă a suprastructurii cu o structură mixtă oțel-beton, cu păstrarea a câte două benzi pe sens, fiecare cu lățimea de 3,50 metri. Municipalitatea a prevăzut și reabilitarea rampelor, precum și refacerea scărilor de acces cu elemente metalice. De asemenea, pentru pietoni, trotuarele vor fi lărgite până la 1,75 m, iar pentru bicicliști vor fi amenajate piste. Pentru transportul public, investiția va permite reintroducerea circulației troleibuzelor. Proiectul include și iluminat arhitectural modern, consolidarea malului Canalului Bega, precum și plantarea de arbori.

Lucrările vor fi executate de asocierea ZSN Cardinal (lider), Ardelean Company Nord-Vest SRL și CML.Ro SRL, iar termenul de finalizare este februarie 2027. Valoarea totală a proiectului este de aproape 10 milioane de euro, din care aproximativ 7,4 milioane de euro reprezintă fonduri europene nerambursabile, prin Programul Regional Vest 2021 – 2027.