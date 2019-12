Plus Timiș: „Demisia lui Cătălin Șipoș nu are legătură cu Marian Vasile”

Plus Timiș precizează că demisia liderului filialei județene, Cătălin Șipoș, nu are legătură cu intrarea în Plus Timiș a lui Marian Vasile și cu o eventuală candidatură a acestuia.

Plus Timiș anunță, printr-un comunicat de presă, că este în curs de desemnare a candidaților interni pentru funcțiile de primari, consilieri locali și județeni, cât și al celui pentru funcția de președinte de Consiliu Județean. Plus Timiș are mai mulți candidați pentru Primăria Timișoara, cât și pentru Consiliul Local Timișoara, dar și pentru alte localități din județ.

„La nivel de Timiș, mulți membri Plus și-au asumat aceste candidaturi. Așa cum am zis încă de la înființarea partidului, proiectul Plus este România, iar pentru Filiala Plus Timiș, proiectul nostru este legat de întregul județ”, menționează reprezentanții filialei județene Timiș a Plus.

Referitor la demisia lui Cătălin Șipoș din funcția de președinte al Plus Timiș, reprezentanții partidului anunță „câteva clarificări asupra acestei decizii și asupra informațiilor vehiculate în presă”: „Demisia domnului Cătălin Șipoș a fost determinată de motive personale, fără nicio legătură cu Marian Vasile sau cu alte neînțelegi din interiorul filialei. Îi respectăm această decizie și îi mulțumim și pe această cale pentru contribuția de până acum, cât și cea viitoare la construcția Plus.”

Biroul Filialei Județene al Plus Timiș anunță că, împreună cu coordonatorii regionali, va stabili structura interimară a filialei județene, până la următoarele alegeri ale Biroului Filialei Județene Plus.