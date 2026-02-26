Planurile urbanistice ale Timișoarei pot fi consultate în platforma GIS a Primăriei

Primăria Municipiului Timișoara anunţă că a integrat planurile urbanistice în vigoare pe platforma harta.primariatm.ro. Cetățenii interesați de regulile de construire pentru o anumită zonă din oraș le pot consulta rapid, în doar câteva click-uri.

Harta interactivă, realizată prin platforma GIS a Municipiului Timișoara, are însă caracter informativ și nu înlocuiește emiterea certificatului de urbanism.

„Timișoara este un oraș în plină dezvoltare. De aceea vrem să facem accesul la informații mai ușor pentru cei care intenționează să construiască, să achiziționeze terenuri pentru investiții sau pur și simplu sunt interesați de viitorul cartierului lor. Introducem aceste servicii digitale pentru că ne dorim un oraș modern, în care astfel de informații publice sunt disponibile tuturor”, anunță viceprimarul Paula Romocean.

Serviciul este gratuit și ușor accesibil. Totodată, acesta nu înlocuiește certificatul de urbanism, documentul care stabilește în mod legal regimul urbanistic aplicabil unui imobil. Datele vor fi actualizate periodic, însă municipalitatea nu certifică valabilitatea tuturor planurilor urbanistice afișate, întrucât termenele acestora pot fi modificate prin acte administrative sau hotărâri judecătorești.

Municipalitatea continuă procesul de digitalizare a serviciilor pentru cetățeni. Locuitorii, investitorii și profesioniștii din domeniul urbanismului pot consulta online regimul de construire, funcțiunile permise și principalii indicatori urbanistici pentru fiecare zonă, așa cum au fost aprobați printr-o Hotărâre de Consiliu Local la data respectivă. Noua funcționalitate completează serviciul de eliberare a extraselor de informare urbanistică cu ajutorul inteligenței artificiale, precum și Planul Urbanistic General, deja disponibil pe harta interactivă.