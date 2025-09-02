Planuri de acțiune pentru școli verzi, în Timiș

Universitatea de Vest din Timișoara, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Timiș, a organizat marți, 2 septembrie, două evenimente dedicate educației pentru sustenabilitate: Ceremonia Luna Verde UVT 2025 și conferința de lansare a proiectului Educație pentru sustenabilitate în comunitatea timișeană: Luna Verde @ UVT și rețeaua școlilor verzi.

Evenimentele au reunit peste 60 de profesori din mediul preuniversitar, reprezentând 12 școli din Timiș, care au preluat bune practici din mediul universitar prin transferul de know-how de la cadrele didactice din Universitatea de Vest din Timișoara.

Ceremonia Luna Verde UVT 2025 a deschis programul şi a reunit peste 80 de participanți, aducând în fața publicului o diversitate de experiențe: workshopuri educaționale și științifice, tururi ghidate și activități outdoor, expoziții, dar și evenimente dedicate copiilor, elevilor și cetățenilor de toate vârstele. Anterior, în perioada mai – iunie, evenimentele din cadrul Luna Verde UVT au implicat deja peste 2000 de persoane din comunitate.

În cadrul conferinței de lansare a proiectului Educație pentru sustenabilitate în comunitatea timișeană: Luna Verde @ UVT și rețeaua școlilor verzi – cofinanțat de Consiliul Județean Timiș prin programul TIM Cultura – școlile partenere (Școala Generală Sânandrei, Liceul cu Program Sportiv „Banatul” Timișoara, Liceul Teoretic Buziaș și Școala Gimnazială nr. 24 Timișoara) alături de școlile-satelit (Colegiul Național „Ana Aslan” Timișoara, Liceul Teoretic „Jean Louis Calderon” Timișoara, Școala Gimnazială nr. 7 „Sf. Maria” Timișoara, Colegiul Național Bănățean, Școala Gimnazială nr. 30 Timișoara, Școala Gimnazială Săcălaz, Liceul Teoretic „William Shakespeare” Timișoara și Școala Gimnazială nr. 27 Timișoara) au co-creat planuri de acțiune pentru școli verzi în județul Timiș, cu mentorat din partea specialiștilor UVT și inspectorilor de specialitate din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiș.

În cadrul atelierului de învățare colaborativă (Mutual Learning Workshop), școlile participante și-au definit planuri de acțiune pentru sustenabilitate, în spiritul inovării deschise și al laboratoarelor vii educaționale, incluzând organizarea unei versiuni pilot a Zilei Sustenabilității în toamna 2025 și co-crearea unor spații dedicate sustenabilității în fiecare comunitate școlară — fie că este vorba despre grădini urbane sau spații dedicate dezvoltării durabile — pe care le vor concepe și realiza împreună cu elevii, profesorii, părinții și partenerii locali, cu sprijinul UVT.

„Educația pentru sustenabilitate este una dintre direcțiile strategice prin care Universitatea de Vest din Timișoara își asumă rolul de lider și partener al comunității. Prin colaborarea cu școlile din județ, ne dorim să construim împreună modele durabile de învățare, inovare și implicare civică, care să inspire și să transforme societatea”, a declarat rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea.

Activitățile proiectului vor continua în toamna anului 2025 prin ediția-pilot a planurilor de acțiune pentru școli verzi, dar și printr-o varietate de demersuri de formare pentru inovare sustenabilă în educație.