Pictorul timişorean Sorin Scurtulescu expune la New York

Pictorul timişorean Sorin Scurtulescu va expune la New York în cadrul expoziţiei Sakura: A Season of Becoming, în perioada 17 aprilie – 15 mai, de la Romanian Cultural Institute, Brâncuși Gallery.

Expoziţia Sakura: A Season of Becoming este o expoziție de grup transnațională care explorează metaforele artistice ale înfloririi cireșului şi este curatoriată de Kyoko Sato şi Luisa Tuntuc. Vernisajul va avea loc în 17 aprilie.

În cadrul expoziţiei vor mai expune artiștii Daniel Fishkin (SUA), Eva Petrič (Slovenia), Georgette Sinclair (România), Junko Yoda (Japonia), Kiichiro Adachi (Japonia), Maia Stefana Oprea (România), Mariko Fujimoto (Japonia), Nicole Cohen (SUA), Paul O’Malley (Irlanda) şi Sophia Chizuko (Japonia).

Concepută ca un dialog intercultural între România, Japonia și New York și prezentată de Institutul Cultural Român din New York, expoziția reunește 11 viziuni artistice distincte care reflectă și celebrează transformarea sezonieră a naturii, întruchipată în înflorirea simbolică a cireșului.

Sakura – tradusă din japoneză ca „floare de cireș” sau „cireș” –, reaminteşte Sorin Scurtulescu, își transcende sensul botanic pentru a deveni un fenomen social și cultural puternic. Originari din arhipelagul japonez, cireșii au fost cultivați și venerați de mult timp, iar încă din perioada Heian (794-1185 d.Hr.), floarea de cireș împreună cu crizantema au ajuns să reprezinte identitatea culturală și spirituală a Japoniei.

„În fiecare primăvară, comunitățile se adună sub copacii înfloriți într-un gest colectiv de admirație și reflecție. În New York, în special, locuri precum Insula Roosevelt, Central Park, Grădina Botanică din Brooklyn, Esplanada Cireșilor și Parcul Sakura devin locuri sezoniere de pelerinaj – spații unde vizitatorii se adună pentru a admira florile, a le fotografia frumusețea trecătoare, a împărtăși momente pe rețelele de socializare sau pur și simplu pentru a se opri în contemplare liniștită. Dincolo de Japonia, florile de cireș s-au răspândit în întreaga lume prin schimburi culturale și diplomație. La începutul secolului al XX-lea, gestul Japoniei de a dărui cireși orașelor din străinătate – cunoscut acum pe scară largă sub numele de diplomație sakura – a transformat florile în simboluri durabile ale prieteniei și bunăvoinței internaționale. Astăzi, acestea înfloresc pe continente, îmbrățișate de culturi diverse, păstrându-și în același timp rădăcinile istorice profunde”, mai spune Sorin Scurtulescu.

Prezentată între 17 aprilie și 15 mai, expoziţia Sakura: A Seasons of Becoming prelungește scurtul sezon al înfloririi într-o meditație vizuală durabilă. Prin pictură, fotografie, video, instalații, sunet și lucrări textile, artiștii participanți explorează teme de impermanență, memorie și reînnoire, situând creativitatea românească contemporană într-un dialog artistic global.