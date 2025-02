Piaţa Mărăști, amenajată peisagistic

Primăria Municipiului Timișoara continuă amenajarea sensurilor giratorii, după modelul implementat în Piața Bălcescu. Echipele de la Horticultura au început lucrările în Piața Mărăști, unde au plantat deja peste 1.000 de plante perene, cu costuri reduse de întreținere, adaptate la climatul local și care aduc un plus de culoare pe tot parcursul anului, anunţă Municipalitatea.

„Vrem sa replicăm în mai multe zone tipul de amenajare pe care am făcut-o în Bălcescu și pe bulevardul Brătianu. Am primit multe aprecieri din partea timișorenilor, dar și a vizitatorilor. În plus, am constatat că e un raport foarte convenabil între eforturile reduse de întreținere a acestor plante și perioada lungă în care înfrumusețează spațiul public”, spune primarul Dominic Fritz.

Municipalitatea plantează pe o suprafață de aproximativ 600 mp un mix de câteva mii de plante perene, salcii sferice și plante ornamentale. Amenajarea integrează valoarea simbolică a Pieței Mărăști și păstrează un culoar liber, acoperit doar cu gazon, peste fostul drum de intrare în Timișoara, din direcția Vienei.

Noile amenajări, spun reprezentanţii Primăriei Timișoara, reduc consumul de apă, protejează solul, cresc biodiversitatea și atrag polenizatori în mediul urban: “Ele completează plantările de arbori de talie mare, care reduc impactul insulelor de căldură de pe arterele intens circulate”.

Primăria a început acest nou model de amenajări peisagistice în Piața Bălcescu și a continuat cu scuarurile de pe bulevardul I.C. Brătianu.