Pianistul Teo Milea, în concert la Timișoara

Pianistul român Teo Milea, care trăieşte în Canada, va concerta la Timișoara, în cadrul turneului naţional 2020 Winter Tour Romania.

Pianistul Teo Milea anunţă că are bucuria să concerteze în România în perioada 24 ianuarie – 11 februarie. La Timișoara, artistul va cânta în Sala de Concerte a Colegiului Naţional de Artă „Ion Vidu”, sâmbătă, 8 februarie, începând cu ora 19.30.

Teo Milea se va afla în România pentru turneul său 2020 Winter Tour Romania și va aduce în fața publicului său atât piese cunoscute de pe albumele sale On white… and black keys și Open Minds, cât și creații pianistice noi pe care le pregătește pentru un nou material discografic.

Teo Milea, aplaudat pe scene internaționale, este câștigător al Votului Popular și finalist în Top 4 al bine-cunoscutului concurs „Searchlight”, organizat de Radio CBC Canada, câștigător la categoria „2015 Classical Album of the Year” la radio SoloPiano.com US și al „Best Ambient/Instrumental Album” – The Akademia Music Awards cu ultimul său album Open Minds.

Creația sa îmbină cu succes specificul a două lumi: cea clasică și cea nouă, a secolului 21, fiind inspirată din relația interumană, stări și nevoi ale societății moderne, pasiunea și dorința de a cuceri noi teritorii sufletești, neexplorate încă.

Biletele se găsesc în format electronic pe www.iabilet.ro și în magazinele Flanco, Diverta, Cărturești, Metrou Unirii 1, Muzica, IQ BOX, Uman, Casa de Balet și pe terminalele Selfpay. Online, puteți plăti cu cardul, Paypal, carduri de tichete culturale Sodexo, pe factura la Vodafone sau Orange sau ramburs prin Fan Courier oriunde în țară.