Peter Gross, doctor în mass media și comunicare internațională: „Fără o presă serioasă, corectă, politicienii ar îngenunchea societatea”

L-am întâlnit pe Peter Gross – expert în mass media și comunicare internațională, profesor al Universităţii din Tennessee –, cu câteva zile în urmă, la Timişoara. Venise la aniversarea a 25 de ani de şcoală jurnalistică la Universitatea de Vest din Timişoara, în 1992 fiind unul dintre cei care a pus bazele Catedrei de Jurnalism.

L-am invitat la o discuţie despre starea actuală a presei, despre problemele serioase cu care se confruntă aceasta, despre culpe ale presei pentru situaţia în care a ajuns, despre riscuri care planează asupra ei, despre războiul informaţional în care trebuie să se implice de pe partea cealaltă a baricadei. Par subiecte de nişă profesională. Dar nu sunt. Ele privesc şi publicul pentru că, subliniază Peter Gross, „fără o presă serioasă, corectă, politicienii ar îngenunchea societatea.”

CV Peter Gross

Dr. Peter Gross – doctor în mass media și comunicare internațională, la Universitatea din Iowa – este profesor la Școala de Jurnalism și Media Electronică a Universităţii din Tennessee, pe care a şi condus-o timp de zece ani, între 2006 şi 2016.

Este autorul și coautorul al opt cărți și zeci de articole științifice și jurnalistice în reviste academice și profesionale americane și europene.

A lucrat în Europa de Vest și de Est / Europa Centrală, în fostele republici sovietice (Belarus, Moldova, Tadjikistan), în Taiwan, India, China și Cuba.

Din 1985, a regizat ateliere de jurnalism, a prezentat documente la conferințe și a ținut prelegeri în Albania, Austria, Belarus, Bulgaria, China, Danemarca, Anglia, Estonia, Georgia, Germania, Ungaria, Kosovo, Kârgâzstan, Lituania, Moldova, Muntenegru, Polonia, România, Serbia, Spania și Tadjikistan.

A predat la National Foreign Affairs Training Center (School of Professional and Area Studies – Foreign Service Institute) US Department of State și a efectuat misiuni de formare și evaluare în numele Agenției de Informații din SUA, Vocea Americii International Training program / International Broadcast Bureau, Fundația Eurasia și Academia pentru dezvoltare educaţională.

A fost consultant în probleme de mass-media (Europa de Est) la International Media Fund (Washington DC), Freedom Forum și Fundația Eurasia și consultant educațional pentru Radio Europa Liberă/Radio Libertatea din Praga, Republica Cehă.

Gross a servit ca Ratings Review si consilier (2013-2016) pentru Freedom House – Freedom of the Press Index (East / Central Europe si Eurasia Region).

În 2009, Statul român ia acordat Ordinul de Merit în Educație, Grad de Comandant. În 2005, Universitatea din București i-a acordat titlul de Doctor Honoris Causa, iar în 2009, Universitatea de Vest din Timișoara, unde, în 1992, a contribuit la stabilirea unui nou program de jurnalism.

Sursă CV: Revista Sinteza