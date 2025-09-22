Peste 5.000 de spectatori, la Festivalul Internațional „George Enescu”, la Timișoara

Peste 5.000 de spectatori au fost prezenţi la evenimentele din cadrul Festivalului Internațional „George Enescu” la Timișoara, în cele șapte seri muzicale.

organizat de către Filarmonica Banatul Timișoara, în parteneriat cu Artexim, a reunit peste 5.000 de spectatori în cele șapte seri muzicale.

cadrul Festivalului Internațional „George Enescu” la Timișoara a avut loc la Sala Capitol, în perioada 29 august – 17 septembrie, când organizatorul, Filarmonica Banatul Timișoara, şi-a delectate publicul cu muzică de înaltă ținută interpretată de Belcea Quartet și Leonkoro Quartet, Orchestra Radiodifuziunii din Köln, Orquestra de la Comunitat Valenciana, Ensemnble Intercontemporain, Mahler Chamber Orchestra, Romanian Chamber Orchestra și Orchestra Filarmonicii Banatul Timișoara.

Au dat culoare concertelor soliști importanți ai scenei internaționale, precum Augustin Hadelich (vioară), Patricia Kopatchinskaja (vioară), Benjamin Bernheim (tenor), Tatiana Dorokhova (pian) și Ioana Cristina Goicea (vioară). Pe scenă au urcat dirijori de mare valoare precum Cristian Măcelaru, Sascha Goetzel, James Gaffigan și Gianandrea Noseda. Iar muzica lui George Enescu a încântat publicul în fiecare dintre aceste recitaluri și concerte.

Evenimentul, finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii și din Bugetul Local al Municipiului Timișoara, s-a desfășurat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României.

Organizatori ai festivalului sunt Filarmonica Banatul Timișoara, în parteneriat cu Artexim. Partener oficial în organizare a fost Linde Gaz România, iar partener de tradiție: Rotary Timișoara Cetate