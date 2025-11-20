Peste 470 de elevi și profesori, distinși la Gala Performanței

Primăria Municipiului Timișoara recompensează performanța elevilor și profesorilor din oraș. Anul acesta, Municipalitatea va acorda premii în valoare totală de peste 300.000 de lei, pentru rezultatele remarcabile obținute la olimpiade, concursuri naționale și internaționale, precum și la examenele de final de ciclu.

Așa cum elevii își descriu propriul parcurs, performanța începe cu prima alegere conștientă: aceea de a-și urma pasiunea. Pentru rezultatele obținute, peste 470 de elevi și profesori de la gimnaziu și liceu vor fi premiați de Municipalitate la Gala Performanței în Învățământul Preuniversitar, în data de 24 noiembrie.

“Suntem la a doua ediție în care premiem performanța elevilor și a profesorilor care îi pregătesc. Este modul prin care le mulțumim tuturor celor care aleg, în fiecare zi, drumul dificil al muncii: ore suplimentare de studiu, răbdare și perseverență. Aceste rezultate nu apar peste noapte. Îi felicit, atât pe elevi, cât și pe profesorii lor. Ei sunt dovada potențialului uriaș pe care îl are acest oraș atunci când investește în educație și excelență”, a declarat primarul Dominic Fritz.

Din perspectivele exprimate de elevi, drumul spre performanță ia forme diferite, dar are aceleași repere ale efortului și pasiunii. Pentru unii, performanța înseamnă disciplina continuă – ore suplimentare de pregătire și determinarea de a face față unui program foarte încărcat. Pentru alții, înseamnă curajul de a ieși din zona de confort, de a munci pentru ceea ce își doresc și de a-și testa limitele zi de zi. Sunt elevi care văd performanța în bucuria de a face ceea ce le place, dar și în micile progrese care se adună în timp.

Anul acesta, Primăria Municipiului Timișoara va premia 338 de elevi, pentru rezultatele obținute la olimpiade și concursuri naționale sau internaționale ori pentru media 10 la examenele naționale, precum și 134 de profesori coordonatori. Premierea va avea loc în data de 24 noiembrie, de la ora 18.00, în la Filarmonica Banatul.

Proiectul de hotărâre privind distribuția premiilor va fi supus votului în următoarea ședință a Consiliului Local și poate fi consultat la acest link.