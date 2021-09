Peste 100 de artiști din toată lumea expun la Timişoara, în cadrul Bienalei Art Encounters 2021

Cea de-a patra ediție a Bienalei Art Encounters, cel mai important eveniment de artă contemporană din România, se deschide la 1 octombrie, la Timișoara, cu o serie de evenimente de excepție, cu personalități de marcă și artiști din toată lumea. Publicul va putea vizita gratuit, timp de cinci săptămâni, lucrări semnate de peste 100 artiști români și internaționali, care vor expune 5000 mp de artă contemporană.

Singurul eveniment timișorean organizat pentru a treia ediție la rând sub Înaltul Patronaj al Președintelui României și unicul eveniment de arte vizuale din țară care deține această distincție, Bienala Art Encounters va fi curatoriată anul acesta de Kasia Redzisz și Mihnea Mircan.

Bienala va fi organizată în perioada 1 octombrie – 7 noiembrie, timp în care Timișoara redevine capitala națională a artei contemporane, găzduind cea mai relevantă bienală de artă contemporană de pe axa Veneția – Istanbul.

Printre activitățile weekend-ului de deschidere al Bienalei, 1 – 3 octombrie, se numără tururi ghidate speciale cu artiștii și curatorii invitați, activități dedicate copiilor, performance-uri, ateliere, discuții, o petrecere de deschidere, un picnic organizat în tradiția Dîner en Blanc, precum și prezența pentru prima dată la Timișoara a curatorului și teoreticianului Bernard Blistène, personalitate marcantă a scenei internaționale de artă.

Sub titlul-umbrelă Our Other Us, cea de-a patra ediția 2021 a Bienalei Art Encounters, spun organizatorii, va contribui la transformarea Timișoarei în emblema evenimentelor de artă contemporană din România, devenind ceea ce filmul este pentru Cluj-Napoca și teatrul – pentru Sibiu. Potrivit curatorilor Kasia Redzisz și Mihnea Mircan, este „o oportunitate unică de a explora potențialul artei de a conecta oamenii, chiar și atunci când aceștia se află pe continente diferite.” „Motto-ul sintetizează o preocupare atât a curatorilor şi a scenei artistice în general, cât şi a întregului context în care ne plasăm, marcat de pandemie, în care relaţia cu celălalt trebuie regândită, iar graniţele – geografice sau mentale – merită regândite. Este un semnal pentru o reflecţie despre noi şi ceilalţi, despre unde se termină identitatea colectivă şi unde începe individualitatea, motiv pentru care cele două proiecte curatoriale centrale sunt complementare”, explică Diana Marincu, directorul artistic al Fundației Art Encounters, organizator al Bienalei.

Pe parcursul Bienalei, vizitatorii vor avea oportunitatea să descopere lucrări spectaculoase, de la instalații complexe, la sculpturi monumentale, picturi contemporane și artă video sau multimedia. Evenimentul va readuce în prim-plan clădiri-emblemă ale orașului și, totodată, va activa spații neconvenționale din Timișoara.

O componentă importantă a Bienalei, programul de mediere, realizat în parteneriat cu Asociația Culturală Contrasens, va include cursuri pentru copii pe categorii de vârste, tururi ghidate ale expozițiilor, cursuri de introducere în arta contemporană pentru adulți, tururi tematice, ateliere de creație pentru familii cu copii, precum și un ziar dedicat Bienalei Art Encounters 2021.

„Arta contemporană românească a devenit foarte vizibilă, în ultima vreme, în lume şi are un cuvânt relevant de spus. Noi încercăm să fim pe aceeaşi scenă, Timişoara fiind o foarte bună gazdă. Am reuşit să strângem în jurul Bienalei mulţi jucători de pe scena culturală – atât instituţii publice şi operatori independenţi culturali, cât şi autorităţi publice locale şi judeţene. Bienala este o bună ocazie să arătăm că Timişoara poate, că Timişoara merită, că Timişoara este vibrantă şi atractivă şi să construim cât mai mult această imagine a oraşului”, spune Ovidiu Şandor, preşedintele fundaţiei Art Encounters.

Bienala, anunţă organizatorii, se pregătește să întâmpine câteva zeci de jurnaliști naționali și internaționali, invitați de la muzee de renume internațional precum Tate Modern și Centre Pompidou. Vor fi pregătiţi 5.000 mp de artă contemporană în şapte spații, unde vor fi expuse lucrările a peste 100. Organizatorii aşteaptă în jur de 10.000 de vizitatori și 3.000 de adulți și copii participanți la programul de mediere culturală. Printre lucrările expuse se vor număra şi opere care au făcut parte din evenimente internaționale majore dedicate artei, precum Bienala de la Veneția.

Cele două proiecte curatoriale propuse de Mihnea Mircan și Kasia Redzisz, Peisaj în oglindă convexă / Landscape in a Convex Mirror și Cum să coabităm / How to Be Together, vor include 19 lucrări comisionate special pentru eveniment, între care opt ale artiștilor români.

Alături de cele două expoziții de artă contemporană, Bienala Art Encounters va explora istoria conexiunii dintre artiști și natură în Europa de Est și Centrală printr-o expoziție curatoriată de Kasia Redzisz. Având la bază o activitate de cercetare ce a pornit de la grupul timișorean Sigma, aceasta abordează practici legate de mediul înconjurător din regiune, relevând contribuția nuanțată și radicală a artiștilor non-vestici la canoanele artei anilor 1960 și 1970.

Cele trei expoziții vor fi completate de Aripa secretă / Secret Wing, un proiect organizat de Fundația Interart Triade și Muzeul Național de Artă Timișoara. Expoziția reprezintă o colaborare între curatoarea internațională Maria Rus Bojan și poetul și filosoful Bogdan Ghiu, și examinează discursurile artistice ale anilor 1980 și pe cele ulterioare, din perspectiva poeziei. Aripa secretă preia titlul unui cunoscut volum al poetei Mariana Marin (1956-2003), unul dintre autorii emblematici ai Generației 80, și reunește lucrări din importante colecții particulare din Olanda și România.

Bienala – parte a programului TM 2023, Capitală Culturală Europeană – se va deschide vineri, 1 octombrie, la ora 14, la Isho, deschiderea fiind urmată, între ora 15 şi ora 17, de tururi ghidate în expoziţii, cu artiştii şi curatorii invitaţi. Întregul program al Bienalei poate fi consultat la pe pagina web a Art Encounters, la secţiunea Program.

Vizitarea expozițiilor se va face cu respectarea normelor sanitare, în funcție de contextul epidemiologic existent la nivel local.

Evenimentele care vor face parte din Bienala Art Encounters vor implica locuri de referință, precum Muzeul Național de Artă Timișoara, sediul Fundației Art Encounters, clădirea de birouri și pavilionul Isho, Galeria Helios, Muzeul de Transport Public „Corneliu Mikloși”, Institutul Francez din Timișoara și Centrul Cultural Faber.

Bienala Art Encounters 2021 este organizată de Fundația Art Encounters, co-organizatori fiind Primăria Municipiului Timișoara, Consiliul Local Timişoara, Consiliul Judetean Timiș şi Fundația Triade.

Sponsor principal este Raiffeisen Bank, iar co-finanțatori: Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara, Administrația Fondului Cultural Național, Mondriaan Fund, Institutul Francez din Paris, Ministerul Culturii şi Institutul Cultural Român

Partener strategic este Teatrul Naţional din Timişoara, iar parteneri Institutul Polonez din București, Institutul Francez Timișoara, Centrul Cultural German, Muzeul Național de Artă Timișoara, Universitatea de Vest Timișoara, Facultatea de Arte și Design din cadrul Universității de Vest Timișoara, BETA – bienala timișoreană de arhitectură, FITT, La Două Bufnițe, Faber, Ambasada, Uniunea Artiştilor Plastici Timișoara, Centrul Cultural Clujean, Direcția Județeană pentru Cultură Timiș, Societatea de Transport Public Timişoara, Muzeul de Transport Public „Corneliu Mikloși”, Muzeul Național de Artă al Lituaniei, Galeria Plan B, Galeria Jecza, Avantpost, Video Radio Live, Institutul Prezentului, Insula 42 şi Electronic Resistance.