„Personalități românești din Banat”, Tur de 1 Decembrie, în Timişoara

De Ziua Națională a României, Asociația Turism Alternativ organizează la Timişoara un tur ghidat special dedicat personalităților românești care au marcat istoria Banatului.

Evenimentul va avea loc luni, 1 Decembrie, între orele 17 și 19, cu punctul de întâlnire la Aleea Personalităților din Parcul Scudier. Participarea este gratuită, iar înscrierea nu este necesară.

Banatul, recunoscut ca spațiu multicultural și polifonic, a fost modelat decisiv de contribuția comunității românești în plan cultural, social, politic și artistic. Astfel, turul „Personalități românești din Banat” își propune să aducă în atenția publicului aceste povești, printr-o perspectivă relevantă pentru semnificația Zilei Naționale, spun organizatorii.

În cadrul traseului, participanții vor descoperi poveștile unor figuri remarcabile care au influențat dezvoltarea regiunii: muzicieni, oameni politici, academicieni, artiști, arhitecți și lideri vizionari. Pe lângă suveranii României — Ferdinand I, Carol al II-lea și Mihai I — ghizii vor evoca personalități precum Traian Grozăvescu, Victor Vlad Delamarina, Aurel Cosma, Sever Bocu, Deliu Petroiu, Ion Românu, Pius Brânzeu, Eduard Pamfil, Gheorghe Tohăneanu, Anghel Dumbrăveanu, Eugen Todoran, Ioachim Miloia, Nicolae Boboc, Corneliu Miklosi, Romul Ladea, Virgil Birou, Stan Vidrighin, Nicolae Corneanu, alături de multe alte nume esențiale pentru istoria locală.

Traseul turului va include opriri în Parcul Scudier, Piața Operei, zona Spitalului de Copii „Louis Țurcanu”, pe străzi și locuri emblematice din Zona Unirii.

Acest eveniment face parte din cel de-al cincilea sezon al programului „Turist la tine acasă”, desfășurat sub motto-ul „Află poveștile orașului!”. Inițiativa, lansată în 2021, oferă tururi ghidate gratuite pentru localnici și vizitatori, cu scopul de a promova patrimoniul și identitatea culturală a Timișoarei, precum și turismul sustenabil conectat cu comunitatea locală.

Linkul evenimentului: https://fb.me/e/5kCGFFE3v