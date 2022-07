Percheziţii DNA într-un dosar de presupusă luare de mită în care este implicat un fost director al Primăriei Timişoara

Procurori din cadrul Direcției Naționale Anticorupție– Serviciul Teritorial Timișoara fac azi percheziţii în patru locaţii din Timişoara, într-un dosare de luare de mită în care suspect este un fost angajat al Primăriei Timişoara, Florin Răvăşilă.

Perchezițiile sunt făcute în patru locații, la domiciliul lui Florin Răvăşilă, al patronului unei firme de întreţinere a cimitrelor, suspectat de dare de mită, la sediul societății comerciale a acestuia şi la sediul Poliţiei Locale Timişara, unde este angajat acum Florin Răvăşilă.

Cauza penală, transmite DNA, vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție comise în anul 2020.

Potrivit unor canale media, dosarul vizează o presupusă luare de mită de 40.000 de euro, pe care Florin Răvăşilă ar fi luat-o în 2020, în vremea în care era director al Direcţiei Patrimonu în Primăria Timişoara, pentru a-i facilita patronului firmei de întreţinere a cimitrelor încheierea unui contract de concesiune cu Municipalitatea. La vremea respectivă, primarul de atunci, Nicolae Robu, i-a retras dreptul la semnătură şi a sesizat DNA.

„Am avut încredere în dl Răvășilă, așa cum am avut în toți colaboratorii, dar, am fost în raport cu el, din nou la fel cum am fost cu toți colaboratorii, intransigent. De pe poziția acestei intransigențe, i-am retras d-lui Răvășilă dreptul la semnătură nu după ce în presă s-ar fi făcut publică vreo înregistrare, ci de îndată ce mi-a fost dat de către o anumită persoană un stick cu câteva înregistrări al căror conținut nu-l pot dezvălui, dată fiind ancheta în desfășurare. Tot de pe poziția intransigentă cu care mi-am exercitat mandatul, am depus la DNA înregistrările primite, în acord cu atenționările făcute repetat în ședințe și în conferințe de presă că, dacă vreun colaborator îmi trezește suspiciuni de incorectitudine, eu însumi voi sesiza DNA-ul. Asta pt că eu sunt un om cinstit, ultracinstit și nu admit ca în zona mea de răspunderi să fie cineva altfel”, menţionează azi, pe pagina sa de Facebook Nicolae Robu.