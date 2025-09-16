Patru oferte pentru regenerarea urbană a Pieței Traian

Patru firme s-au înscris la licitația organizată de Primăria Municipiului Timișoara pentru lucrările de regenerare urbană din zona Pieței Traian. Urmează etapa de evaluare a ofertelor, după care municipalitatea va semna contractul și va demara lucrările.

Investiția va transforma cartierul Fabric într-o zonă cu spații publice de calitate, atractivă pentru noi afaceri, pentru petrecerea timpului în aer liber și pentru vizitatori.

„Faptul că patru firme s-au înscris la licitație ne arată că proiectul Pieței Traian este unul atractiv. Sunt încrezător că vom putea demara lucrările pe care le așteaptă întreaga comunitate și că vom transforma cartierul Fabric într-un spațiu public modern, verde și deschis oamenilor, cu respect pentru istoria locului”, a declarat primarul Dominic Fritz.

La licitație s-au înscris asocierea Tehnodomus (lider) – Drum Inserv; asocierea PORR Construct (lider) – Electroechipament Industrial; asocierea Theda Mar Design (lider) – Lemacons – Tancrad – Citadina 98 – Constructim SA și asocierea Cornell’s Floor SRL (lider) – Rogera Prest Com – Cornell’s Tehnic Construct.

Municipalitatea va moderniza aproximativ 60.000 mp de spațiu public, iar proiectul include refacerea străzilor degradate, înlocuirea liniei de tramvai și a rețelelor edilitare vechi, extinderea suprafețelor verzi și plantarea a 355 de arbori noi. La final, timișorenii se vor bucura de un cartier mai prietenos, cu respect pentru caracterul istoric, cu mai multă umbră, cu spații pietonale generoase, infrastructură reabilitată și zone care încurajează viața urbană activă.

Proiectul Municipalității include lucrări pe: bulevardul 3 August 1919 (parțial), străzile Ion Luca Caragiale, Dr. Gheorghe Marinescu, Episcop Joseph Lonovici, Rabin Dr. Ernest Neumann (fostă Episcop Joseph Nischbach), Dacilor, Ștefan cel Mare (parțial), Anton Pann, Titel Petrescu, Costache Negruzzi (parțial), Petre Ispirescu, Ecaterina Teodoroiu (parțial), Zăvoi și Ion Mihalache.

Valoarea totală a investiției este de 34 de milioane de euro, iar Primăria Timișoara a atras o finanțare europeană nerambursabilă în valoare de peste 14 milioane de euro prin Programul Regional Vest 2021-2027. Contractul de execuție are o valoare estimată de peste 120 de milioane de lei (fără TVA). Lucrările vor fi realizate în etape pentru a reduce impactul asupra locuitorilor, în termen de 24 de luni.