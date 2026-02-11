Patru oferte pentru proiectarea și construirea unei noi creșe în zona de nord a Timișoarei

Licitația lansată de Primăria Municipiului Timișoara pentru construirea unei noi creșe în zona de nord a orașului, pe strada Ion Ionescu de la Brad, a atras patru oferte.

Investiția, transmite Municipalitatea, răspunde nevoii de spații moderne pentru copiii familiilor tinere și face parte din programul municipalității de extindere a infrastructurii pentru învățământul preșcolar.

Noua creșă este gândită pentru copiii cu vârste între trei luni și trei ani și va avea o capacitate de 29 de locuri. Clădirea, cu regim de înălțime parter și două etaje, va include la parter săli pentru grupele de copii, dormitoare, zone pentru servirea mesei, grupuri sanitare adaptate vârstei și un cabinet medical. La etajele superioare sunt prevăzute o bucătărie complet echipată, o sală multifuncțională, o spălătorie, precum și birouri și spații tehnice.

Curtea va fi împărțită în două zone: una pentru activitățile copiilor, cu locuri de joacă, spații umbrite și alei pietonale, și alta pentru accesul auto, unde vor fi amenajate și locuri de parcare.

Ofertele au fost depuse de Consorhogar SRL; asocierea New RPC 321 (lider), Sidag Project SRL; asocierea E-One Holding SRL (lider), Rimoldo Consulting Group SRL, Master Gaz, Semarc A Z Construct și asocierea Alex-Dia Construct SRL (lider), Fabrica de proiecte SRL.

Valoarea estimată a investiției este de peste 6.3 milioane de lei (fără TVA), iar lucrările, care includ și proiectarea, sunt estimate de 15 luni.