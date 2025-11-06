Patru oferte pentru execuția lucrărilor la linia nouă de tramvai Solventul – Gara de Nord

Licitația lansată de Primăria Municipiului Timișoara pentru modernizarea străzii Gării de Nord și linie nouă de tramvai între pasajul Solventul și Gara de Nord a atras patru asocieri de firme, anunţă Municipalitatea.

„Avem un număr record de firme care au depus oferte pentru construirea primei linii noi de tramvai din Timișoara, de după Revoluție. Este un semnal puternic că proiectele noastre sunt credibile și că direcția în care merge orașul inspiră încredere. Vorbim despre o investiție complexă, care va da un impuls de dezvoltare întregii zone, aflate deja într-un amplu proces de transformare. În curând finalizăm pasajul Solventul, iar pentru noul pod peste Bega suntem în etapa de evaluare a ofertelor. Toate aceste investiții fac parte dintr-un plan coerent de regenerare urbană și conectare a cartierelor Timișoarei, în care transportul verde joacă un rol esențial pentru viitorul orașului”, spune primarul Dominic Fritz.

După evaluarea ofertelor, firma câștigătoare va construi o linie dublă de tramvai cu o lungime de peste 1,3 km, care va lega pasajul Solventul de Gara de Nord, facilitând astfel conexiunea directă între vestul și centrul orașului. Investiția, transmite Primăria, include și lucrări de reamenajare a spațiilor publice adiacente: trotuare noi, piste de biciclete, spații verzi, iluminat public modern și infrastructură rutieră reconfigurată pentru siguranța participanților la trafic.

Valoarea estimată a lucrărilor este de peste 63,5 milioane de lei, dintre care mai mult de 57,5 milioane de lei provin din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Regional Vest 2021-2027. Investiția totală, care implică și realizarea proiectului tehnic, dirigenția de șantier, asistența tehnică și informare, depăşeşte suma de 106 milioane de lei.

Asocierile care s-au înscris la licitație sunt Tehnodomus SRL (lider) & Urban Profile Grele SRL, Sylc Con Trans (lider) & Cons Electrificarea Instal, PORR Construct (lider) & Electroechipament Industrial, Strabag (lider) & Tancrad.

Proiectul face parte dintr-un amplu program al Municipalității de modernizare și extindere a infrastructurii de transport public ecologic, cu scopul de a reduce emisiile de carbon, de a îmbunătăți mobilitatea și de a oferi timișorenilor alternative moderne și sustenabile de deplasare.

Totodată, proiectul este parte dintr-un ansamblu de investiții strategice pregătite de Primăria Municipiului Timișoara pentru zona de vest a orașului, în valoare totală de aproape 163 de milioane de euro. Aici sunt incluse Magistrala Verde, pasajul Solventul, podul Solventul, drumul peste platforma industrială, legătura până la strada Gării și Radiala Vest, alături de proiectul de regenerare urbană Mocioni. Alături de viitorul pod și Pasajul Solventul, care fac parte din Inelul IV Vest, linia va contribui la o mai bună conectare între nordul și sudul Timișoarei.