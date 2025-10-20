„Passepartouze”, expoziţie Cristian Sida, la Muzeul de Artă Timișoara

Cristian Sida, unul dintre prictorii importanți ai Timișoarei care s-a remarcat prin contribuții semnificative atât pe scena artei timișorene, cât și în diaspora, aduce în fața publicului lucrări de mari dimensiuni, realizate în ultimii 20 de ani, într-o expoziţie găzduită de Muzeul Național de Artă Timișoara: Passepartouze. Evenimentul, dedicat picturii contemporane, propune un dialog vizual în care experimentul, ironia și emoția se întâlnesc într-un limbaj plastic inconfundabil.

Vernisajul va avea loc miercuri, 22 octombrie, de la ora 18, în Sala Baroc a Muzeul Național de Artă Timișoara.

Titlul expoziției, un joc de cuvinte între passepartout și partouze, sugerează o metaforă a întâlnirii dintre structură și haos, dintre disciplina formei și libertatea instinctului creator, spune Cristian Sida: „Passepartouze propune o contopire vizuală a sensurilor, în care nimic nu este prestabilit, în afară de matricea grafică și picturală din care se nasc întâmplările, amprentele și interogațiile de zi cu zi.”

Expoziția reunește lucrări de mari dimensiuni, realizate între anii 2005 și 2025, din seriile Satyricon și Pour les Prives d’Amour et de Pinard, picturi cu dimensiuni ce variază între 300×150 cm și 500×200 cm. Tușa picturală, suprapunerile de tonuri solare, crude sau grave, grafismele și obiectele încorporate în câmpul pictural creează un univers vizual dens, în care se regăsesc antropomorfoze, ipostaze pseudo-anatomice, ludice și autoironice, anunţă organizatorii expoziţiei.

Pornind de la universul Satyricon-ului cu reminiscențe ale laboratorului cromatic din anii 2006 până la cea mai recentă lucrare ce relatează „povestea sa de dragoste cu Franța”, după cum afirmă artistul, expoziția Passepartouze reunește două decenii de explorări plastice ale pictorului Cristian Sida într-o viziune coerentă, influentă și personală.

Născut la Arad, în 13 aprilie 1974, Cristian Sida este absolvent al Liceului de Arte Plastice Timişoara (1992), al Facultăţii de Arte Plastice – specializarea Pictură în cadrul Universităţii de Vest din Timişoara (1998). Are studii aprofundate de pictură, la aceeaşi facultate, la clasa profesorului Constantin Flondor (2002). Este doctor în Arte vizuale (2009).

Predă la Facultatea de Arte și Design a Universităţii de Vest din Timișoara, din 1998, întâi ca preparator (1998-2002), apoi ca asistent (2002-2007), iar din 2007 este conferenţiar.

În 1999 a obţinut Bursa Naţională pentru Pictură, oferită de Uniunea Artiştilor Plastici din România. A primit Premiul pentru Pictură la Bienala Internaţională de la Izmir, Turcia (2011), Premiul de Excelenţă în Pictură oferit de Uniunea Artiştilor Plastici din România (2015) şi Premiul „Eugen Todoran” pentru Excelență în cultură (2017).

A avut mai mult de 20 de expoziţii personale în ţară, în Franţa şi în Turcia, prima fiind în 1996, iar cea mai recentă, Sparring Partners, în 2024, la Galeria Jecza, din Timişoara.

Din 1999, a fost inclus în peste 120 de expoziţii de pictură naţionale, la Timişoara, Bucureşti, Arad, Iaşi, Constanţa, Cluj Napoca, Târgu Mureş, şi internaţionale – în Franţa (Paris, Strasbourg, Biarritz, Mericourt, Saint Cyr sur Loire, Gentioux, Tessy sur Vire, Le Barcares şi Saint Genis des Fontanes), Austria (Viena), Cehia (Praga), Italia (Veneţia şi Treviso), Ungaria (Budapesta, Szeged şi Eger), Germania (Karlsruhe), Belgia (Bruxelles), Turcia (Izmir), Olanda (Haga) şi SUA (New York).

De asemenea, începând cu 2014, a participat la expoziţii de artă monumentală, cu lucrări de mari dimensiuni, în Franţa (la Paris, Aubusson, Gentioux şi Mericourt).

Este autorul volumelor O formă de dripping narativ (Triade/Brumar, 2009, în co-autorat cu Alain Georges Leduc ), Arta abstractă. Scenă a marilor evenimente în practicile vizuale contemporane: origini şi evoluţie (Eurostampa, 2014), Martori (Cosmopolitan Art, 2016) şi Album 16 19 (Progressiv Nyomda / Editura UVT, 2019).

Este membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România, filiala Timișoara, din 1998.

Expoziția Passepartouze poate fi vizitată în perioada 22 octombrie – 26 noiembrie, de miercuri până duminică, între orele 10 și 18.