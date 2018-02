Partidul Verde Timiş, în alianţă politico-administrativă cu PMP, PNȚCD și Partidul Ecologist Timiş

Partidul Mișcarea Populară Timiș a îmcheiat, azi, cu Partidul Verde Timiş un protocol de colaborare în Consiliile Locale, pentru perioada ianuarie 2018 – iunie 2020. Acesta se adaugă alianţei politico-administrative încheiate între PMP Timiș, PNȚCD Timiş și Partidului Ecologist Timiş.

Reprezentanții celor patru partide spun că acest protocol de colaborare are ca obiectiv formarea unei platforme politice la nivelul Consiliilor Locale, pentru susținerea proiectelor comune, în Consiliile Locale din judeţ unde sunt consilieri PMP, PER, PNŢCD sau ai Partidului Verde.

„S-au hotărât să vină alături de noi, sub umbrela acestui protocol, un protocol pe care ni-l dorim în sprijinul cetățenilor județului Timiș, în sprijinul unei politici curate și drepte, care să țină mai puțin cont de interesele politicienilor, cât de interesele cetățenilor”, declară preşedintele PMP Timiş, Cornel Sămărtinean.

La rândul său, președintele Partidului Verde, filiala Timiș, Laurenţiu Drăgănescu, anunţă că Partidul Verde intră în acest protocol cu șase consilieri locali din Ghiroda și Giroc. „Acest acord reprezintă trecerea la un alt nivel, pentru noi”, mai spune Laurențiu Drăgănescu.

În urmă cu aproximativ trei săptămâni PMP Timiș a semnat un protocol de colaborare cu țărăniștii și ecologiștii. Acesta vizează formarea unei platforme politice la nivelul Consiliilor Locale, pentru susținerea proiectelor comune.

În urma semnării protocolului de azi, valabil până la alegerile din iunie 2020, această alianţă politico-administrativă are, împreună, 90 de mandate de consilieri în 52 de localităţi. PMP Timiș are 63 de mandate de consilieri, PER Timiș, zece mandate, PNȚCD Timiș, 11 mandate , iar PV Timiș, şase mandate.