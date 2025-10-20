Parteneriat între UVT și MAI, orientat către absolvenții programului de licență „Științe aplicate în criminalistică”

20Universitatea de Vest din Timișoara și Ministerul Afacerilor Interne au semnat un parteneriat interinstituțional strategic care consolidează cooperarea dintre mediul universitar și instituțiile responsabile de siguranța publică a statului român. Acordul stabilește cadrul colaborării pentru formarea, pregătirea practică și angajarea absolvenților programului de licență „Științe aplicate în criminalistică”, unul dintre cele mai inovatoare și căutate programe de studii din oferta UVT.

Semnarea acestui protocol, desfășurată luni, 20 octombrie, la sediul Ministerul Afacerilor Interne, marchează o etapă esențială în consolidarea colaborării dintre UVT și Ministerul Afacerilor Interne. Protocolul a fost semnat de rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea, și Cătălin Predoiu, viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Interne.

Cele două părți vor colabora în mod direct pentru: asigurarea resurselor umane calificate în domeniul criminalisticii pentru structurile MAI; organizarea de stagii de practică în unități specializate (laboratoare, servicii de poliție criminalistică, institute de cercetare aplicată); selectarea și recrutarea absolvenților programului de studii „Științe aplicate în criminalistică” pentru angajare în structurile ministerului, în baza unui număr stabilit anual; accesarea de fonduri comune pentru cercetare și inovare în domeniul criminalisticii, ordinii și siguranței publice; organizarea de manifestări științifice – conferințe, simpozioane și mese rotunde – menite să promoveze schimbul de expertiză între mediul academic și cel profesional. Parteneriatul se înscrie într-o viziune comună asupra formării tinerilor specialiști care pot contribui direct la îmbunătățirea capacității operaționale și analitice a structurilor MAI, printr-o pregătire solidă, bazată pe știință, rigoare și practică aplicată.

Programul de licență „Științe aplicate în criminalistică”, organizat în cadrul Facultății de Chimie, Biologie, Geografie a UVT, este singurul program universitar civil din România care oferă o formare completă în domeniul criminalisticii din perspectivă științifică. El a fost lansat în anul 2023, fiind conceput ca un program interdisciplinar ce integrează competențe din domeniile chimiei, fizicii, biologiei și științei materialelor, pentru a pregăti specialiști capabili să aplice metode moderne de investigare științifică a probelor. Curricula include discipline de tehnică și tactică criminalistică, medicină legală, biologie moleculară criminalistică, genetică judiciară, spectroscopie aplicată, analiză toxicologică și informatică aplicată în criminalistică, completate de activități de laborator și stagii de practică în colaborare cu structuri specializate. Prin conținutul său și prin infrastructura de cercetare avansată a UVT, programul oferă studenților o pregătire comparabilă cu standardele europene în domeniul expertizei judiciare, devenind un model de formare pentru viitorii criminaliști din România.

Absolvenții programului de studii „Științe aplicate în criminalistică” pot urma o gamă variată de cariere, în funcție de domeniul de specializare și competențele dobândite: experți criminaliști în structurile Ministerului Afacerilor Interne, Poliția Română și institutele de criminalistică; biologi, chimiști și fizicieni criminaliști în laboratoare de expertiză publice sau private; specialiști în toxicologie, genetică judiciară sau analiză balistică; cercetători în institute de științe aplicate; consultanți și evaluatori în expertize tehnico-științifice etc.

Prin colaborarea cu MAI, UVT oferă studenților posibilitatea unui traseu profesional clar, de la pregătirea universitară la integrarea în structurile ministerului, prin mecanisme de selecție și recrutare coordonate anual. Ministerul Afacerilor Interne își asumă un rol activ în susținerea programului, prin stabilirea nevoilor de personal specializat în domeniul criminalisticii, prin implicarea în procesul de recrutare și selecție a studenților și absolvenților, dar și prin organizarea formării militare generale și de specialitate și a activităților extracurriculare comune cu Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, ori facilitarea stagiilor de practică aplicată și a colaborării directe între studenți și profesioniștii din structurile MAI. Prin aceste acțiuni, MAI contribuie la profesionalizarea și modernizarea formării în domeniul criminalisticii, asigurând o legătură reală între știință și practică, între universitate și serviciul public.

„Parteneriatul cu Ministerul Afacerilor Interne reprezintă o recunoaștere a rolului pe care Universitatea de Vest din Timișoara îl are în formarea specialiștilor pentru domenii strategice ale societății. Prin programul „Științe aplicate în criminalistică”, UVT aduce știința mai aproape de nevoile reale ale sistemului de ordine publică și justiție, oferind o pregătire modernă, interdisciplinară și profund aplicată. Acest protocol confirmă deschiderea universității către colaborări instituționale de impact și susține o direcție strategică: transformarea cunoașterii științifice în competențe profesionale care servesc interesul public”, declară Marilen Gabriel Pirtea, rectorul UVT.