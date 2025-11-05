Parteneriat inedit între Filarmonica din Timișoara şi Hotel Atlas

Filarmonica Banatul Timișoara, în parteneriat cu Hotel Atlas, lansează, în premieră în România pentru o instituție muzicală de cultură, un pachet promoțional ce combină muzica clasică și serviciile hoteliere de elită.

În cadrul Stagiunii Experiențe muzicale, inițiativa deschide o nouă perspectivă asupra modului în care experiența muzicală poate fi extinsă dincolo de sala de concert – în spațiul relaxării și al regăsirii personale. Sub titlul „Where Music Meets Quiet”, publicul este invitat să participle, în luna decembrie, la trei seri de muzică clasică, la prețul promoțional de 120 de lei.

Concertele cuprinse în pachet sunt:

Symphony of Victory: 5 decembrie, ora 19, la Sala Capitol. Concertul – dedicat puterii de a renaște prin muzică, cu lucrări ce subliniază triumful și sensibilitatea artistică – este susţinut de Orchestra simfonică a Filarmonicii Banatul Timișoara, sub bagheta dirijorului Daniel Raiskin. Solis este pianistul Simon Trpčeski.

Art of Bach: 12 decembrie, ora 19, la Sala Capitol. Concertul –o incursiune în perfecțiunea barocului prin geniul lui Johann Sebastian Bach – este susţinut de orchestra simfonică a Filarmonicii Banatul Timișoara, avându-l ca dirijor pe Gabriel Bebeșelea.

Recviem in memoriam: 17 decembrie, ora 19, la Sala Capitol. Concertul, dirijat de Hermann Szabolcs, este un omagiu solemn și emoționant, adus victimelor comunismului.

Pachetul realizat de Filarmonica Banatul și Hotel Atlas poate fi achiziționat individual sau oferit în dar unei persoane dragi, reprezentând o alegere inspirată pentru luna decembrie.

Achiziționarea pachetului promoțional garantează cumpărătorului aceleași locuri la fiecare dintre cele trei concerte. Participanții la evenimentele culturale incluse în pachetul promoțional pot participa la o tragere la sorți pentru un weekend de relaxare la Hotel Atlas şi se pot bucura împreună cu cineva drag de o cameră dublă, cu mic dejun inclus. De asemenea, cumpărătorul are ocazia de a alege între două weekenduri de cazare: 19-21 decembrie sau 26-28 decembrie.

Campania este valabilă până la data de 5 decembrie, în limita locurilor disponibile.

Extragerea pentru desemnarea unui câștigător va avea loc în 8 decembrie și se va anunța pe platformele de socializare ale instituției: Facebook și Instagram. Pentru mai multe detalii, cei interesați pot consulta regulamentul pe site-ul Filarmonicii Banatul Timișoara.

Pachetul poate fi achiziționat de la casieria Sălii Capitol sua online, fie de pe site-ul Filarmonicii Banatul Timișoara, fie de pe myticket.ro.

Organizator al evenimentului este Filarmonica 𝐵𝑎𝑛𝑎𝑡𝑢𝑙 Timișoara, în cadrul unui program finanțat din bugetul local al Municipiului Timișoara.