Parcursul pro-european al Republicii Moldova, în dezbatere la Universitatea de Vest din Timișoara

„Parcursul pro-european al Republicii Moldova” este tema unei mese rotunde pe care Facultatea de Științe ale Guvernării și Comunicării din Universitatea de Vest din Timișoara o organizează în 9 septembrie.

Pentru că Timișoara a devenit „acasă” pentru mulți cetățeni din Republica Moldova, Facultatea de Științe ale Guvernării și Comunicării consideră util să organizeze o masă rotundă pe tema „Parcursul pro-european al Republicii Moldova”, în cadrul căreia va fi susținut un dialog despre parcursul pro-european al Republicii Moldova, despre alegerile ce urmează și despre provocările viitorului.

Evenimentul va avea loc marţi, 9 noiembrie, de la ora 10, în Aula Institutului de Cercetări Avansate de Mediu din cadrul Universității de Vest din Timișoara (strada Oituz nr. 4).

Invitații speciali ai evenimentului sunt Marilen Gabriel Pirtea, rectorul Universității de Vest din Timișoara, Igor Șarov, rectorul Universității de Stat din Moldova, Iulian Chifu, expert și analist politică externă, și Alexandru Bălan, expert în securitate. Moderatorul evenimentului este Alexandru Jădăneanț, decanul Facultății de Științe ale Guvernării și Comunicării.

„În timp ce zona Republicii Moldova a fost recalibrată din perspectivă geopolitică, observăm un interes aparte atât din partea Uniunii Europene, cât și a Federației Ruse, stat ce dorește să își conserve influența, dacă nu chiar să și-o sporească. Observăm manevre și elemente de război hibrid, în România sau Polonia, de pildă, în timp ce apar dovezi și în legătură cu activități de genul destabilizării vieții social-politice din Republica Moldova. Toate aceste noi elemente de dinamică geopolitică merită să fie dezbătute și așezate într-un cadru de analiză coerent și clarificator”, spun organizatorii.