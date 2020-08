Pacientă rănită în timpul unei tomografii, la Spitalul Județean din Timișoara

O pacientă internată la Spitalul Județean din Timișoara a fost rănită în timpul unei investigaţii la computerul tomograf, după ce din aparat s-a desprins cupola.

Femeia, în vârstă de 36 de ani, care suferise un accident vascular cerebral, se afla, pentru investigaţii, în interiorul computerului tomograf, când s-a desprins cupola de protecţie care are margini ascuţite, din aluminiu. Pacienta a reuşit, totuşi, să se ferească, fiind lovită doar la o mână. Altfel, exista riscul să fie secţionată de acea cupolă care se roteşte la turaţie foarte mare şi care, în cădere, poate acţiona ca un cuţit.

Managerul Spitalului Judeţean Timişoara, Raul Pătraşcu, spune că norocul pacientei a fost că a avut instinctul de a se feri, în momentul desprinderii bucăţii metalice, care putea acţiona ca un cuţit imens.

Computerul tomograf, fabricat în China, face parte dintr-un lot de 40 de astfel de aparate, cumpărate de Ministerul Sănătăţii din China, în 2018, pentru mai multe spitale. Aparatul era în perioada de post-garanţie şi i se făcuse ultima verificare tehnică în luna iunie.

Raul Pătraşcu mai spune aparatul este de o calitate foarte slabă, fiind recepţionat de către Spitalul Judeţean în 2018, deşi nu avea autorizaţie de funcţionare din partea CNCAN. Apoi, un an şi jumătate, a funcţionat fără autorizaţie de funcţionare. „Noi l-am oprit imediat (în februarie anul acesta – n.r.), am chemat Corpul de Control al Ministerului Sănătăţii. Raportul Corpului de Control arată că ministerul a fost indus în eroare de către reprezentanţii spitalului, când aceştia au semnat pentru recepţia acestuia, şi astfel aparatul a funcţionat un an şi jumătate fără autorizaţiile necesare. (…) Autorizaţia de la CNCAN am primit-o abia pe 4 iunie.”