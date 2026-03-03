Pacient electrocutat la 22.000 de volți, tratat cu succes la Unitatea Funcțională pentru Arși din Timișoara

Un caz medical deosebit de grav, un pacient electrocutat la 22.000 de volți, a fost tratat cu succes la Unitatea Funcțională pentru Arși din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara, fiind salvat printr-o abordare multidisciplinară și terapii regenerative modern.

Pacientul a suferit o arsură prin electrocutare la 22.000 de volți, prezentând necroze tegumentare și de părți moi, cu localizări multiple și afectare severă tisulară, transmite unitatea medicală într-un comunicat de presă. Leziunile produse de curentul de înaltă tensiune sunt printre cele mai complexe tipuri de traumatisme, deoarece distrugerea țesuturilor se produce atât la nivel superficial, cât și în profunzime, afectând structuri vitale.

Gestionarea cazului a presupus o colaborare strânsă între mai multe specialități medicale. Echipa de Chirurgie Plastică, formată din dr. Taskov, dr. G. Narad, dr. V. Narad și dr. W. El Amine – a coordonat intervențiile chirurgicale de excizie a țesuturilor necrozate și reconstrucție tisulară. Echipa ATI, alcătuită din dr. Pop Coman, dr. Papa și dr. Utan, a asigurat stabilizarea funcțiilor vitale și monitorizarea permanentă a pacientului în faza critică. Suportul psihologic a fost oferit de psiholog clinician Taskov, având în vedere impactul emoțional major asociat traumatismelor severe. Recuperarea funcțională a fost susținută prin kinetoterapie, sub coordonarea kinetoterapeutul Campean. Un rol esențial în îngrijirea zilnică a pacientului l-a avut colectivul Unităţii Funcționale pentru Arși – asistente medicale, infirmiere și brancardieri – care au contribuit constant la procesul complex de tratament și recuperare.

Rezultatul favorabil a fost obținut prin asocierea tratamentului standard cu terapii inovatoare, într-un concept terapeutic descris de echipă drept „impact interactiv”.

“Cold Argon Plasma este o tehnologie de ultimă generație utilizată în medicina regenerativă pentru tratarea plăgilor complexe. Dispozitivul transformă gazul argon într-o plasmă atmosferică rece, generând specii reactive de oxigen (ROS) și azot (RNS), cu efecte biologice benefice: stimularea activității fibroblastelor, creșterea sintezei de colagen și elastină, activarea celulelor stem locale, îmbunătățirea microcirculației, efect antibacterian puternic, accelerarea regenerării tisulare şi transfer de grăsime (lipofilling)”, se arată în comunicatul Spitalului Judeţean Timişoara.

Procedura de transfer autolog de grăsime a fost utilizată pentru refacerea volumului pierdut și regenerarea țesuturilor afectate. Această metodă modernă contribuie la îmbunătățirea calității pielii, corectarea cicatricilor și susținerea proceselor regenerative naturale.

De asemenea, a fost folosită terapia cu lumină albastră, integrate în tratament pentru efectele sale antibacteriene, antiinflamatorii și fotobiomodulatoare, contribuind la optimizarea vindecării.

“Succesul acestui caz evidențiază importanța colaborării interdisciplinare și a integrării tehnologiilor moderne în tratamentul pacienților cu arsuri severe”, mai spun reprezentanţii spitalului.