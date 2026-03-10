„Otello” revine pe scena Operei Române din Timișoara, după 25 de ani de la premieră

La 25 de ani de la premiera timișoreană, opera Otello, de Giuseppe Verdi, revine pe scena Operei Naționale Române din Timișoara în aceeași montare semnată de regizoarea Carmen Dobrescu, cu scenografia creată de Grigore Gorduz.

Miercuri, 11 martie, de la ora 19, publicul este invitat să redescopere această tulburătoare creație verdiană, într-o reprezentație care îl va avea la pupitrul dirijoral pe maestrul Mihnea Ignat.

După un sfert de secol, montarea revine pe scena timișoreană, păstrând spiritul original și aducând, în același timp, o distribuție valoroasă. În reprezentația din 11 martie vor evolua Marius Vlad Budoiu (Otello), Șerban Vasile (Jago), Lăcrimioara Cristescu (Desdemona), Cosmin Ifrim (Cassio), Gelu Dobrea (Lodovico), Gabriela Toader (Emilia), Marius Goșa (Montano), Marius Zaharia (Roderigo) și Mihai Prelipcian (Heraldul).

Opera Otello, inspirată de tragedia Othello, scrisă de William Shakespeare, în 1602, spune povestea dramatică a comandantului maur aflat în slujba Republicii Veneția – un erou curajos și pasional care cade pradă geloziei sub influența perfidului Jago.

În anul 2023, producția a fost refăcută la Opera Naţională din Timişoara, adaptarea regizorală fiind semnată de Claudia Machedon, iar adaptarea scenografică de Geta Medinschi.

Spectacolul este interpretat în limba italiană și supratitrat în română și engleză, iar biletele sunt disponibile la Agenția Operei (de pe strada Mărășești nr. 2, Timișoara) și online: https://www.ort.ro/eveniment/873/ro/Otello.html