Organizatori de conferințe din trei țări, impresionați de Timișoara

Timp de trei zile, reprezentanți ai unor importante companii din străinătate care organizează conferințe, congrese și expoziții au vizitat Timișoara la finalul săptămânii trecute.

La invitația Visit Timișoara, cinci organizatori de evenimente din România, opt din Ungaria și cinci din Serbia au inspectat săli de conferințe și hoteluri, atât din patrimoniul orașului, cât și ale operatorilor privați. La întâlnire a participat ca invitat special și Dejan Crnomarkovic, directorul Biroului de Convenții al Serbiei, care a oferit gazdelor timișorene o mulțime de informații prețioase din experiența vecinilor.

„Cei 19 vizitatori sunt lideri naționali în acest domeniu, al turismului pentru afaceri și conferințe. Asta îi face probabil oamenii cu cea mai bună poziție din care să ne evalueze potențialul și să ne spună unde mai avem de lucru. E remarcabil însă că toți au plecat impresionați de facilitățile din oraș, de ospitalitatea partenerilor noștri și vor să organizeze întâlniri în Timișoara”, spune Laura Boldovici, manager Visit Timișoara.

De la cele mai mari două companii de profil din Serbia și Ungaria, la firme cu interese în regiune din București, Sibiu, Szeged și Novi Sad, participanții au discutat despre colaborări atât cu Visit Timișoara, cât și între ei, pentru a aduce mai multe conferințe internaționale în capitala Banatului.

„E important pentru noi să aducem aici cât mai mulți profesioniști care nu ne-au mai vizitat. În Timișoara se organizează și acum conferințe și congrese, însă este potențial de mult, mult mai mult. Iar lărgirea bazei de clienți și organizatori profesioniști ne preocupă. Toată comunitate are de câștigat, când îți vin 500 de participanți la un congres și dorm aici, iau masa și vizitează orașul”, mai spune Laura Boldovici.

„Am venit să descoperim locații noi pentru evenimentele noastre. Noi considerăm că Timișoara este super-aproape de Budapesta, mai ales acum, că nu mai există vama terestră și suntem cu toții în Schengen. Clienții noștri ne cer mereu spații noi pentru conferințele lor, în care nu au mai fost, iar compania noastră organizează câte sute de astfel de întâlniri pe an. Credem că Timișoara ni se potrivește”, a declarat, după vizită, Robert Revesz, managerul celui mai mare organizator de evenimente din Ungaria, compania HotelPremio Group.

După lansarea Ghidului Planificatorului de Evenimente, disponibil gratuit meetings.visit-timisoara.com, și participarea la întâlnirea specialiștilor din domeniu de la Graz, Visit Timişoara anunţă participarea la trei foarte importante târguri de profil: Conventa Ljubljana, IMEX Frankfurt și IBTM Barcelona, înainte de reuniunea șefilor de birouri de convenții și conferințe din Europa, care se va desfășura la Timișoara, în ianuarie 2027.