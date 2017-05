Organigramă nouă, cu scandal, la Primăria Timişoara

Aşteptată de ceva timp, cu nerăbdare, tocmai pentru că se anticipa că va aduce schimbări semnificative, noua organigramă a Primăriei Timişoara este contestată de către Sindicatul Primăriei.

Surprize de proporţii



Despre noua organigramă a Primăriei Timişoara se discută din perioada când primarul Nicolae Robu vorbea despre posibilitatea „externalizării” serviciilor juridice şi reorganizarea drastică a compartimentului de specialitate al Primăriei. De atunci, noua organigramă a Primăriei este aşteptată cu nerăbdare, iar în momentul publicării ei, zilele trecute, surprizele, dar şi nemulţumirile nu au întârziat să apară.

Reprezentanţii Sindicatului Funcţionarilor din Primăria Timişoara spun că nu au fost consultaţi şi că au văzut proiectul organigramei la şedinţa de Consiliu Local. „Nu am văzut până atunci organigrama, şi tocmai de aceea am rugat ca proiectul aferent să fie retras din plen. Sunt mai multe probleme legate de acest proiect, prima fiind faptul că Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara se reorganizează ca direcţie în cadrul aparatului de specialitate al primarului, lucru imposibil, pentru direcţia depinde de structura centrală de la Bucureşti, care este singura care poate da aviz pentru reorganizare. Unele compartimente s-au desfiinţat, angajaţii au fost redistribuiţi, şi era normal să fim consultaţi înainte să se opereze aceste schimbări. Deşi am rugat retragerea proiectului, acesta a fost votat şi adoptat. Noi îl vom ataca însă, inclusiv prin procedura de contencios administrativ”, spune liderul de sindicat Tiberiu Negrei.

Multe schimbări



Despre noua organigramă au circulat inclusiv zvonuri conform cărora, prin această noua organigramă, Executivul Primăriei ar avea în plan desfiinţarea Serviciului Juridic, prin externalizarea sa, probabil prin contractarea unor case de avocatură care să reprezinte Municipalitatea în instanţe. Aspecte negate de primarul Nicolae Robu.

Chiar şi aşa, schimbările la nivelul instituţiei sunt multe. Direcţia Tehnică, de exemplu, a devenit Direcţia Edilitară. Activitatea de dezvoltare a Timişoarei, prin atragerea de fonduri internaţionale, a fost scindată în trei mari părţi, în vederea eficientizării, respectiv: proiecte edilitare, proiecte culturale (având în vedere faptul că Timişoara va fi Capitală Culturală Europeană în anul 2021) şi proiecte diverse pentru dezvoltarea urbană a municipiului Timişoara. Direcţia Generala de Urbanism şi Dezvoltare Urbană a fost obţinută prin reorganizarea Direcţiei Urbanism şi Direcţiei Dezvoltare. Biroul Gestiune Populaţie Canină, Deratizare, Dezinsecţie, Dezinfecţie şi Activităţi Administrative a fost înfiinţat prin reorganizarea unor structuri ale Direcţiei de Mediu. Şi lista ar putea continua.

Schimbările erau anticipate de anul trecut când, motivând, printre altele, structura prea stufoasă a Primăriei Timişoara, cu prea multe compartimente şi şefi aferenţi, conducerea instituţiei anunţa vrea să opereze schimbări la nivelul aparatului din subordine, prima luată în vizor fiind Direcţia de Asistenţă Socială. Executivul Primăriei propunea atunci desfiinţarea Direcţiei în actuala ei formă şi înfiinţarea unei direcţii noi, fără personalitate juridică. Ulterior s-a renunţat la acest proiect, în urma opoziţiei sindicatului din Primărie.