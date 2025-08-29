„Orașul Paralel” revine în 2025, cu o adaptare pentru televiziune

Asociația Culturală Diogene anunță lansarea unei noi etape a proiectului Orașul Paralel: Călătoria continuă, derulat în perioada iulie – noiembrie, cu sprijinul Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara.

După succesul trilogiei puse în scenă între 2021-2023 în cartierele istorice ale Timişoarei, Iosefin, Fabric și Elisabetin, continuată în 2024 prin formate experimentale și participative, Orașul Paralel își extinde anul acesta universul artistic printr-o serie de intervenții interdisciplinare ce combină teatrul imersiv, filmul, tehnologia și dialogul cultural. De altfel, Orașul Paralel este unul dintre proiectele inovative, unice în România, care s-a născut în contextul proiectului Timișoara Capitală Europeană a Culturii în 2023 și care continuă să crească și să surprindă, spun organizatorii.

În perioada 16-28 august, în cartierul Iosefin, a fost filmată adaptarea pentru televiziune a spectacolului Orașul Paralel, pe traseul care o urmărește pe Viki (personaj interpretat de actrița Magyari Etelka). Experiența site-specific, concepută inițial pentru un număr extrem de redus de spectatori – doar cinci persoane per traseu – devine acum accesibilă pentru mii de telespectatori.

Adaptarea TV funcționează nu doar ca o transpunere a spectacolului, ci și ca un martor romanțat al peisajului urban prin care trece traseul lui Viki. Filmarea surprinde fostele zone industriale din jurul cartierului Iosefin – de la terenul de baschet de la Uszoda la clădirile dezafectate de pe malurile Begăi – punând în lumină proximitatea spațiului în care a izbucnit Revoluția din 1989. În același cadru se întâlnesc mixul de clădiri moderne și urmele industriale, dar și intervențiile artistice contemporane, precum graffiti-ul despre refugiați realizat de o artistă ucraineancă în cadrul unui proiect al Asociației DocuMentor, aflat sub Podul Muncii. Toate aceste elemente transformă filmul într-un document vizual care arhivează, poetic și critic deopotrivă, spiritul locului.

Regizoarea Ana Mărgineanu subliniază unicitatea procedeului de filmare: „Fiecare scenă a fost filmată dintr-un singur cadru dinamic, fără tăieturi. Acest single-cut aduce experiența urmăririi adaptării TV mult mai aproape de spectacolul original. Este o tehnică ce transmite atât ritmul, cât și autenticitatea jocului actoricesc, mai aproape de adevăr decât de convențiile obișnuite ale filmului.”

Despre producția filmului, Ionel Mărginean, producătorul Orașul Paralel, spune că „la fel ca în 2021, când am avut multe instituții și oameni care au sprijinit acest proiect, am auzit din nou sintagma «e un proiect pentru / despre oraș», urmată de implicare directă și eforturi mult peste ce și-a asumat fiecare. Am fost asistați de diferite departamente din Primăria Municipiului Timișoara, de managerii de cartier și alte autorități, pentru a avea toate avizele și informațiile necesare și pentru ca lucrurile să fie cât mai ușoare. A fost impresionant cât de generos am fost primiți, de la corporații mari precum Nokia, la terase precum Doks sau ateliere de croitorie precum M.D. Burnette, care ne-au deschis ușile pentru filmare. Am primit chiar și flori de la Vesel Fluturaș ca să înfrumusețăm tufa de trandafiri de pe strada Emanoil Gojdu. Mi-am amintit atunci de primul an de CiviCultura, când în Piața Mocioni, în timpul discuțiilor cu oamenii din cartier, am primit două pungi de covrigi necerute de la o covrigărie din zonă. Sunt aceste gesturi unele mari, unele mici, dar esențiale, care fac un proiect să fie cu adevărat al orașului.”

Potrivit organizatorilor, punctele forte ale ediției 2025 sunt:

Reprezentațiile live Party în Elisabetin, performance ce transformă o hală industrială din Universitatea Politehnica Timişoara într-un Wanderland teatral imersiv, în octombrie; Activarea „Portalului Orașului Paralel”, instalație imersivă deschisă publicului la evenimente majore: Poli Kids Fest (1 iunie – vizitat de peste 100 de familii), Timișoara City Celebration (2-3 august – Ziua Timișoarei, 450 vizitatori) și, în curând, Noaptea Campusului Deschis; CityTalk, o dezbatere despre industria de film și colaborările culturale în Timișoara, cu artiști, operatori culturali și mediul academic.

Echipa 2025 reunește artiști și profesioniști interdisciplinari coordonați de: Ana Mărgineanu (regizor), Ștefan Peca (dramaturg), Cristian Ilea (director de imagine), Andreea Duță (coregraf. Li se alătură actori ai Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely”, actori indenpendenți implicați în producția originală Orașul Paralel: Iosefin (2021), studenți de la UNATC, secția de Coregrafie, precum și figurație specială din comunitatea de migranți refugiată în Timișoara din partea Teatrului Thespis – nucleul care a fondat Asociația Culturală Diogene.

Parteneri principali în organizarea evenimentului sunt Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” (coproducător artistic), Universitatea Politehnica Timișoara (partener educațional și logistic), Liga AC, Asociația De La 4 și rețeaua Timișoara 2023 – Voluntari.

Orașul Paralel: Călătoria continuă, spun organizatorii, nu este doar o experiență artistică, ci un demers de descoperire și redescoperire a cartierelor Timișoarei. Prin explorarea patrimoniului și a poveștilor locale, proiectul provoacă publicul să reflecteze asupra propriei relații cu orașul și să devină mai activ civic față de spațiul comun și comunitatea din jur. Proiectul își propune atragerea a mii de spectatori TV și online, contribuind la revitalizarea patrimoniului urban, creșterea accesului la cultură și mobilizarea comunității tinere.