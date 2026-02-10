Opt oferte pentru amenajarea terenului multifuncțional din Calea Bogdăneștilor

Licitația lansată de Primăria Municipiului Timișoara pentru amenajarea unei zone de sport și recreere pe Calea Bogdăneștilor a atras opt firme și asocieri de firme. Investiția, desfășurată pe o suprafață de aproximativ 8.000 de metri pătrați, vizează transformarea unui teren viran într-un spațiu public modern, dedicat sportului, jocului și relaxării.

Proiectul răspunde nevoilor locuitorilor din zonă și include atât lucrările de amenajare, cât și dotările necesare pentru activități sportive și recreative, transmite Municipalitatea.

„Timișoara are nevoie de mai multe spații pentru sport, pentru că sportul înseamnă sănătate și comunități mai puternice. Pe Calea Bogdăneștilor transformăm un teren care ani la rând a fost folosit ca organizare de șantier într-un spațiu public de care să se bucure locuitorii din Ronaț și Blașcovici. După modernizarea infrastructurii, este firesc să investim și în locuri de calitate pentru mișcare, joacă și timp petrecut împreună”, a declarat viceprimarul Paula Romocean.

După finalizarea procedurii de evaluare, firma câștigătoare va amenaja terenul și va realiza infrastructura necesară pentru activități sportive și de recreere. Proiectul Primăriei Timișoara include terenuri multifuncționale pentru mini-fotbal, handbal, baschet și teqball, două piste de alergare, o zonă de fitness în aer liber și două mese de ping-pong. Totodată, sunt prevăzute grupuri sanitare, cișmele cu apă potabilă, facilități pentru parcarea bicicletelor, precum și sistem de iluminat nocturn.

Pentru copii, mai transmit reprezentanții Primăriei, zona de joacă va fi complet împrejmuită și dotată cu tobogane, leagăne, cățărătoare, figurine tematice și mobilier urban adaptat. De asemenea, municipalitatea a prevăzută și o zonă cu nisip, separată de zona cu echipamente de joacă.

Zona de relaxare va cuprinde un platou verde cu amfiteatru, unde vor putea fi organizate evenimente, și o zonă de repaus care face legătura între terenurile de sport și locul de joacă. Tot aici, firma contractată de Primărie va amenaja și o tiroliană.

La licitație s-au înscris Imo Plus Developer S.R.L, Atlas Sport, Marusar Sport, Kitisab Eurocomplex, asocierea Megastol Energy (lider), S.C. Atelier RGS S.R.L., Rom Liant Construct, Strategii de viitor, asocierea Adru Solution S.R.L. (lider), Atelier Mass, asocierea Casa Star (lider), Green Plan Project, Easr Warer Drillings, asocierea Tematic Edif (lider), Marco Vision Consrruct S.R.L., Dragoș Dracon.

Valoarea estimată a proiectului este de peste 6.2 milioane de lei (fără TVA), iar durata de implementare este estimată la 12 luni.