Opt copii din Timiş, internaţi cu suspiciune de botulism

La Secția a de Boli Infecțioase a Spitalului „Victor Babeș” din Timișoara sunt internaţi cu suspiciune de botulism opt copii dintr-o localitate din Timiș. Doi dintre ei necesită monitorizare permanentă.

Botulismul este o intoxicație severă cauzată de toxina botulinică produsă de bacteriile Clostridium botulinum. Această toxină, explică medicii specialişti, poate afecta sistemul nervos, provocând paralizie musculară și, în cazuri extreme, punând în pericol viața pacientului. Printre simptomele ce pot apărea se numără: slăbiciune musculară, dificultăți de respirație, vedere încețoșată, dificultăți în înghițire, fenomene digestive și chiar paralizie. Bacteria care produce boala nu se dezvoltă decât în condiții de anaerobioză din alimente (în absența oxigenului). Copiii internați au vârstele cuprinse între trei și șapte ani.

Au fost prelevate probe de la toți copiii și transmise la Direcţiei de Sănătate Publică Timiş, iar de acolo, mai departe, la Institutul „Cantacuzino” din București.

„Copiii internați au fost simptomatici. Șase dintre ei au dificultăți la înghițire și ptoză palpebrală (căderea pleoapei), iar alți doi au în plus stări de somnolență și fenomene digestive. Tuturor le-am administrat deja antitoxină botulinică și starea lor de sănătate s-a îmbunătățit considerabil. Vor mai rămâne câteva zile în spital, pentru supraveghere. Unul dintre copii, un băiețel, a fost internat inițial la Spitalul «Louis Țurcanu», în Secția de Terapie Intensivă, dar am decis să îl transferăm la noi, iar acum este într-o stare mult mai bună. Deocamdată, nu știm care a fost cauza infecției”, declarăAdelina Marinescu, medic specialist boli infecțioase la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” Timișoara.

Managerul spitalului, dr. Cristian Oancea, atrage atenţia că tratamentul precoce este esențial în gestionarea botulismului şi spune că pacienţii au primit deja tratament: „Am avut noi, în spital, câteva flacoane. Apoi, cu ajutorul Centrului Național de Control pentru Boli Transmisibile, am obținut alte doze, de la Drobeta Turnu Severin și Sibiu. Și mai avem în așteptare câteva doze pregătite să fie transferate în orice moment de la Târgu Mureș la Timișoara. Vreau să le mulțumesc colegilor de la DSP și de la unitățile care ne-au ajutat și ne-au trimis antitoxina botulinică, care neutralizează efectele bolii. Este pentru a două oară în mai puțin de şase luni când ne luptăm cu o asemenea boală la Timișoara”.

Pentru prevenirea botulismului, specialiştii de la Spitalul „Victor Babeş” recomandă:

Igiena alimentelor: „Asigurați-vă că alimentele sunt preparate și păstrate în condiții igienice optime. Evitați consumul de alimente conservate casnic sau comerciale care prezintă semne de deteriorare, cum ar fi cutii umflate sau conținutul care pare a fi afectat”.

Gătirea adecvată: „Căldura poate distruge toxina botulinică, așa că asigurați-vă că alimentele sunt gătite la temperaturi ridicate. Evitați consumul de alimente insuficient gătite sau gătite în mod necorespunzător.”

Evitarea consumului de miere la copiii sub un an: „Mierea poate conține spori de Clostridium botulinum, iar sistemul digestiv al copiilor sub un an nu este încă suficient de dezvoltat pentru a neutraliza acești spori. Evitați administrarea de miere copiilor mici.”

Păstrarea corectă a conservelor: „Dacă pregătiți sau consumați conserve acasă, asigurați-vă că respectați cu strictețe regulile de sterilizare și păstrare. Orice conservă care pare deteriorată sau inflamată ar trebui eliminată.”

Atenție la alimentele împachetate: „Verificați termenul de valabilitate al alimentelor împachetate și evitați consumul produselor care au depășit data de expirare.”