Open Call pentru Festivalul Euroregional de Teatru Timișoara

Începând cu anul 2008, Festivalul Euroregional de Teatru Timișoara, organizat de Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely”, un teatru minoritar dintr-un oraș multilingv, este unul dintre cele mai importante spații de dialog teatral din euroregiune. În acest an, festivalul lansează întrebarea: cum putem exista și coexista într-o epocă a dezbinării, marcată de războaie și realități postbelice, migrație, populism în creștere și extremism de dreapta, polarizare digitală și criză climatică?

Cea de-a 16-a ediție a Festivalului Euroregional de Teatru Timișoara (TESZT) va avea loc între 23 şi 31 mai 2026, la Timișoara, fostă Capitală Europeană a Culturii și oraș cu istorie a revoltelor democratice și a diversității culturale. “Linii de front”, sintagma-cheie a ediției, invită la perceperea granițelor exterioare și interioare.

Ca parte din focusul multianual Divergenţe, TESZT16 – Linii de fromt explorează faliile arzătoare care traversează familii, orașe, spații digitale și granițe politice – privite din perspective feministe și minoritare în Europa și în jurul Timișoarei.

“Front – ca spațiu de conflict sau arenă socială modelată de adevăruri divergente și percepții contradictorii ale realității. Front – în ipostaza sa digitală, mereu reînarmat cu cel mai nou arsenal online, unde un echilibru precar se desfășoară între vizibilitatea care legitimează existența și vulnerabilitatea care se strecoară în fiecare interacțiune digitală. Front – care, privit din perspectivă feminină, poartă amprenta forței și agresiunii, unde femeia apare ca o contrapondere la distrugere, apropiindu-se de conflict prin logica îngrijirii și a supraviețuirii”, explică organizatorii.

Echipa TESZT invită critici, organizații, trupe/teatre interesate să propună spectacole de teatru, dans, performance, musical, teatru de păpuși și animație, proiecte site-specific și hibride, inclusiv opere care implică orașul, spațiul digital sau comunitățile ca parte a limbajului artistic, atât din zona independentă, cât și instituțională, pentru public adult sau tânăr.

TESZT16 – Aplicația va include: informații despre trupă / teatru / artist; informații despre spectacol: sinopsis, echipa artistică, distribuție, durată, data premierei, participări la festivaluri, premii; fFișă tehnică și soluții pentru traducere (supratitrare, căști etc.); lista completă a participanților; buget detaliat (transport persoane și decor, onorarii, drepturi de autor etc.); înregistrarea integrală a spectacolului (link Vimeo / YouTube / Drive – fără transfer de fișiere), cu traducere în română / maghiară / engleză, dacă este necesar

Termen-limită de trimitere a propunerilor este 20 decembrie 2025, la adresa: festival2026teszt@gmail.com. Selecția este realizată de echipa curatorială TESZT.

Festivalul va acoperi costurile de cazare și masă pentru două nopți pentru trupele invitate, precum și transportul și onorariile. Încurajăm obținerea de cofinanțare, care poate facilita participarea la TESZT. Toate spectacolele vor fi traduse în română, maghiară și engleză (în funcție de limba artiștilor) și vor fi urmate de discuții cu publicul.

Informații suplimentare se pot obţine contactând organizatorii la adresa de e-mail festival2026teszt@gmail.com.