OncoHelp Timișoara, locul unde s-a schimbat felul în care sunt tratați bolnavii de cancer, aniversează zece ani

Speranța celor care au înființat Centrul de Oncologie OncoHelp în urmă cu zece ani a fost aceea de a schimba felul în care erau tratați bolnavii de cancer în Timișoara și de a le asigura un tratament în condiții cât mai bune. Astăzi, după zece ani de funcționare, Centrul de Oncologie OncoHelp oferă în continuare servicii gratuite tuturor pacienților asigurați.

La momentul inaugurării sale, la 1 octombrie 2009, centrul avea 32 de paturi și o singură Secție de Oncologie. Astăzi are 161 de paturi și o serie de secții noi – Hematologie, Radioterapie, Îngrijiri paliative și compartimente de Imagistică medicală. La început au fost trei persoane, iar azi sunt peste 250 de angajați și colaboratori. Proiectul OncoHelp a crescut mereu, împins de afluxul permanent de noi pacienți, astfel încât s-a ajuns ca anul acesta să fie realizate lunar in jur de 2.500 de internări, spun reprezentanții Oncohelp.

Pentru a marca aniversarea celor zece ani de activitate, Asociația OncoHelp în colaboare cu Facultatea de Muzică și Teatru din cadrul Universității de Vest din Timișoara organizează în această seară, la Opera Națională Română din Timișoara spectacolul aniversar Silvia.

“Istoria noastră, a OncoHelp, a început în 2004 într-un parter de bloc. Am organizat atunci un cabinet de oncologie și am visat să schimbăm felul în care erau tratați bolnavii de cancer în Timișoara. Un an mai târziu am mutat cabinetul în locația actuală și am început construcția unui mic spital lângă ambulatoriul existent deja. Am vrut să schimbăm ceea ce nu funcționa în altă parte, am vrut să eliminăm problemele cu care se confruntă medicii peste tot și să adăugăm servicii care lipseau la ora respectivă. Am încercat de-a lungul timpului să arătăm că se poate și altfel. Să oferim gratuit servicii de calitate. Am considerat și considerăm în continuare că este datoria noastră să ne respectăm chemarea. Am considerat ca este datoria noastră să practicăm medicina nu doar ca o știință ci și ca o artă a compasiunii şi o misiune a sufletului. Astăzi, la aniversarea a zece ani de la inaugurarea Centrului de Oncologie OncoHelp, suntem încercați de sentimente amestecate. Pe de o parte este sentimentul de recunoștință față de toți cei care au făcut eforturi enorme pentru a ne sprijini. Pe de altă parte ne apasă sentimentul de responsabilitate, de a nu dezamăgi așteptările celor care au crezut în noi. În fine, dar nu în ultimul rând, e bucuria pe care o simțim, aceea de a sărbători împreună un deceniu de solidaritate în lupta contra cancerului” spune conferențiar dr. Șerban Negru.

Secția de Oncologie medicală reprezintă cel mai mare departament al Centrului de Oncologie OncoHelp. Împreună cu Secția de Hematologie tratează zilnic peste o sută de pacienți, în regim de internare de zi sau continuă. Dezvoltarea Laboratorului de Radioterapie a însemnat o mare investiție și a presupus construirea unor buncăre speciale. Zilnic sunt tratați 120 -140 pacienți care beneficiază de o infrastructură la fel de performantă ca în centrele de referință din Europa, fapt confirmat de o serie de audituri externe. Îngrijirile paliative reprezintă un capitol special, aici fiind oferite servicii de îngrijire pacienților în stadiu terminal. „Pacienții din saloanele de paliație sunt adeseori oameni bătrâni și singuri, prea bolnavi pentru a se putea întreține și care își trăiesc ultimele clipe în solitudine. Asigurarea demnității până în ultima clipă și confortul ameliorării suferinței în etapele ei finale sunt obiectivele noastre în această secție. Ambulatoriul de oncologie oferă pacienților servicii integrate, care să evite stresul deplasării între diverse locații, fiind la baza oricărui spital multidisciplinar de cancer”, spun reprezentanții Oncohelp.

În plus, în centru pacienților li se oferă consiliere psihologică și sfaturi de nutriție gratuite. În ultimii cinci ani, Oncohelp a asigurat cazare și masă gratuită din resurse proprii pentru mai mult de 1.000 pacienți tratați în regim ambulator.

Dar un spital nu înseamnă doar o clădire, ci și un număr de pacienți , oameni care suferă de o boală cumplită, adaugă oficialii Oncohelp: „Grupul de suport al pacientelor cu cancer de sân din cadrul OncoHelp reprezintă un exemplu permanent de eroism, zi de zi, acel eroism tăcut al bolnavului care te face să înțelegi cât de neimportante sunt micile neplăceri cotidiene față în față cu marile provocări pe care viața ți le pune înainte.” În sprijinul acestor paciente a fost organizat în ultimii ani evenimentul caritabil Dovleacul roz, care în acest an aniversar devine un simbol al campaniilor derulate de OncoHelp.

Un rol important în evoluția Centrului de Oncologie OncoHelp îl are echipa acestui spital, subliniază oficialii centrului, personalul care luptă, zi de zi, să aducă vindecare acolo unde poate, și alinare atunci când boala a avansat implacabil.

În ceea ce privește proiectele de viitor, povestea OncoHelp nu se încheie aici, dau asigurări reprezentanții Oncohlep: „În următorii ani se dorește extinderea prin construirea unor noi corpuri de clădire în care va crește numărul de paturi din zona de staționar. Se dorește lărgirea laboratorului de radioterapie și pornirea în următoarele luni a tehnologiei de brachiterapie. De asemenea, este planificată dotarea departamentului de imagistică cu aparatură de înaltă performanță.”

Organizarea unui nou ambulatoriu este o prioritate pentru Centrul de Oncologie OncoHelp, unul din cele mai importante proiecte la ora actuală fiind construcția corpului de clădire în care secția de radioterapie își va putea desfășura activitatea în condiții mai bune. Acesta va fi finalizat în această iarnă, iar din luna martie a anului viitor se va asigura cazare gratuită pentru circa 100 pacienți zilnic.