Omul de afaceri timişorean Ovidiu Șandor, desemnat antreprenorul anului 2018 în România

Entrepreneur Of The Year, competiţie antreprenorială care se organizează la nivel global şi care premiază antreprenorii pentru viziunea şi direcţia strategică cu care îşi cresc afacerile, l-a ales antreprenorul anului 2018 în România pe timişoreanul Ovidiu Șandor.

Ovidiu Șandor, CEO Mulberry Development, a fost desemnat câștigătorul competiției EY Entrepreneur Of The Year România 2018. Omul de afaceri timişorean a concurat pentru marele titlu alături de alți 43 de lideri de business și va reprezenta România în finala mondială EY World Entrepreneur Of The Year, de la Monte Carlo, care va avea loc în iunie, anunţă reprezentanţii EY România.

Mulberry Development, companie din Timișoara cunoscută la nivel internațional pentru dezvoltarea mai multor proiecte imobiliare de top, precum City Business Centre din Timișoara și The Office din Cluj Napoca, derulează un proiect amplu de dezvoltare imobiliară mixtă în centrul Timișoarei, denumit ISHO. Antreprenorul Ovidiu Șandor se implică activ în numeroase proiecte culturale din regiune, precum Bienala Art Encounters pe care o organizează.

În cadrul ceremoniei la care au participat peste 200 de reprezentanți ai comunității de business, Alexandru și Tudor Iliescu, fondatorii Mondly, au primit titlul EY Emerging Entrepreneur of the Year: Technology & Innovation.

Ediția din acest an a EY Entrepreneur Of The Year a adus în competiție 43 de antreprenori, lideri în sectoarele în care activează, având împreună o cifră de afaceri de peste 620 de milioane de euro și un total de peste 10.000 de angajați. Cei șapte finaliști la categoria EY Entrepreneur Of The Year au fost:

Ovidiu Șandor, Mulberry Development – câștigătorul titlului EY Entrepreneur Of The Year Mihai Marcu, Medlife Radu Timiș, Cris-Tim Victor Mates, Apidava Mihai și Cristian Logofătu, Bittnet Andrei și Lucia Costea, Secom Laurenţiu Bădescu, S.I.L.D.B.V.

Cele trei premii din categoria Emerging Entrepreneur of the Year: Technology & Innovation au fost acordate antreprenorilor lui Alexandru și Tudor Iliescu, Mondly – câștigători ai titlului Emerging Entrepreneur Of The Year, lui Călin Văduva, Forthech, şi lui Liviu Apolozan, DocProcess.

Bogdan Ion, Country Managing Partner, EY România, declară că ediția din acest an a adus în competiție mai multe firme de dimensiuni mari, cu un brand deja consacrat. „Am văzut mai multe cazuri de extindere regională, prin achiziții, prin înființarea de afaceri green field sau prin contracte externe semnificative. Structurile de guvernanță ale acestor firme evoluează, iar inovația este o prioritate. Dintre cei 43 de candidați intrați în competiție, 17 antreprenori români s-au înscris la categoria Emerging Entrepreneur of the Year pe care, pentru prima dată, am dedicat-o exclusiv firmelor din tehnologie, de la care așteptăm un nou unicorn”, mai spune Bogdan Ion.

Pentru selectarea câştigătorilor, juriul a examinat fiecare aplicaţie pe baza a şase criterii: spiritul antreprenorial, performanţa financiară, direcţia strategică, impactul asupra comunităţii, capacitatea de inovare şi integritatea personală.

Juriul independent a fost alcătuit din cinci antreprenori, dintre care doi câștigători ai ediției anterioare, Cristi Covaciu, CEO IPEC (câștigător EOY 2016, Președinte juriu), Daniel Dines, CEO UiPath (câștigător Emerging EOY 2016), Doina Popescu, Managing partner, ForeVest Capital Partners, Marius Ștefan, CEO Autonom Rent a Car, și Vasile Armenean, CEO Betty Ice.

Din 2014, EY Entrepreneur Of The Year, singura competiţie antreprenorială care se organizează la nivel global, are loc şi în România. EY Entrepreneur of The Year se organizează în 145 de oraşe din 60 de ţări de 30 de ani şi premiază antreprenorii pentru viziunea şi direcţia strategică cu care îşi cresc afacerile, pentru puterea de a inova, integritatea personală şi, nu în ultimul rând, pentru impactul pozitiv asupra comunităţii.