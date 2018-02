OAR Timiş: „Contestarea publică a conducerii Asociației Timişoara Capitală Culturală Europeană poate compromite imaginea Timișoarei”

Filiala Timiş a Organizaţiei Arhitecţilor din România consideră că contestarea publică a conducerii Asociației Timişoara Capitală Culturală Europeană poate compromite imaginea Timișoarei în context. Intervenţia vine la puţin timp după ce primarul Nicolae Robu a anunţat public că are semnaledin partea unor oameni importanți în cultura timișoreană că nu știu ce s-a realizat în proiect şi a cerut o planificare a activității acestei asociaţii şi a evenimentelor culturale pe care le derulează.

Cu câteva ore înainte de întâlnirea primarului Timişoarei, Nicolae Robu, cu personalități culturale ale orașului, pe tema „Timişoara – Capitală Culturală Europeană în 2021”, Filiala Timiş a Organizaţiei Arhitecţilor din România a redactat o scrisoare deschisă adresată conducerii Municipalităţii şi Asociației Timişoara Capitală Culturală, susţinând că contestarea publică a conducerii asociației poate compromite imaginea Timișoarei în context. Asta, deşi s-a pus doar problema transparenţei în activitatea acestei asociaţii.

„Considerăm acest proiect ca fiind unul de importanță națională, demn de interesul și susținerea tuturor românilor, cu atât mai mult a administrației locale și centrale, și mai ales a comunității locale. Meritele revin echipei conduse de doamna directoare Simona Neumann și comunității locale și internaționale implicate în proiect”, transmite Vlad Gaivoronschi, preşedintele OAR Timiș, partener al echipei la întocmirea dosarului câștigător „și în continuare este activ în cadrul proiectelor în desfășurare”.

Acesta mai spune că, la mai bine de un an de la câștigarea titlului, OAR Timiş şi-ar fi dorit ca proiectul Shine your light – Light up your city, cu care Asociaţia a câştiga competiţia, „să fie mult mai prezent, mult mai vizibil în exterior, să reprezinte mai puternic Timișoara, atât în plan național, cât și internațional”. Dar susţine că un astfel de proiect are nevoie de încredere şi trebuie să rămână fidel structurilor în care este deja angajat și să rămână liber de presiuni politice.

Din punctul de vedere al OAR Timiş, există câţiva factori de risc care ar putea influența negativ exercitarea titlului de Capitală Culturală Europeană, în 2021:

Investițiile pentru infrastructura culturală propuse prin dosarul câștigător ar fi trebuit să fie în faza de proiectare, cu proceduri finalizate de alegere a antreprenorilor până spre sfârșitul anului. Interesul Guvernului pentru acest proiect de importanță națională trebuia deja să se manifeste prin numirea unui comisar responsabil pentru proiect din partea Ministerului de Finanțe. Contestarea publică a conducerii Asociației poate compromite imaginea Timișoarei ca și CCE 2021, ilustrând o comunitate locală destrămată, condusă de diverse interese personale sau politice

În urmă cu aproximativ două săptămâni, primarul Timişoarei, Nicolae Robu, declar că tot mai mulți cetățeni, unii chiar oameni importanți în cultura timișoreană, care i-au spus că, de la câștigarea titlului de Capitală Europeană a Culturii și până în prezent, nu știu ce s-a realizat în proiect. Nicolae Robu a criticat și principalul eveniment cultural organizat până acum de Asociația Timișoara Capitală Europeană a Culturii şi a anunţat public că anunţat că vrea să vadă o planificare a activității acestei asociaţii şi a evenimentelor culturale pe care le derulează. Adăugând că proiectul trebuie să fie unul al comunității și nu al unei persoane sau al unui partid.

