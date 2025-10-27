Oana Pellea, în „Callas”, în premieră la Timişoara

Spectacolul Operei Naţionale din Bucureşti Callas Masterclass, cu Oana Pellea în rol principal, va fi jucat în premieră la Timişoara. Spectacolul va avea loc miercuri, 19 noiembrie, de la ora 20, la Opera Națională din Timișoara.

Inspirată din realitatea masterclass-urilor susținute de Maria Callas la Juilliard School of Music din New York, piesa Callas Masterclass, semnată de Terrence McNally și montată de regizorul Laurențiu Rusescu, invită publicul să pătrundă în culisele artei și ale sufletului unei dive, o legendă neasemuiăe pe scena Operei mondiale.

În fața tinerilor aspiranți la o carieră în belcanto, Maria Callas nu oferă doar lecții de tehnică vocală, ci își dezvăluie cu sinceritate trăirile, vulnerabilitățile și marile întrebări ale vieții de artist. Fiecare întâlnire cu studenții este o ocazie pentru introspecție: prin ochii inocentei Sophie, Callas își retrăiește propriile nesiguranțe din tinerețe; ambiția lui Sharon o provoacă să-și regândească standardele de perfecțiune; tenorul Tony îi reaprinde pasiunea pentru muzică, amintindu-i de dragostea pură pentru artă, dincolo de povara celebrității.

Spectacolul devine o confesiune emoționantă despre sacrificiile și prețul succesului, despre arta dusă la extrem și obsesia pentru perfecțiune. Callas Masterclass pune întrebări esențiale despre limitele artistului și despre cât de departe poate merge cineva în numele artei.

Oana Pellea oferă interpretare memorabilă, reușind să redea cu autenticitate complexitatea Mariei Callas: exigentă și pasională, fragilă și impunătoare, mereu umană. Cu o energie interpretativă copleșitoare, actrița recreează pe scenă aura legendară a sopranei, transformând fiecare moment într-o revelație.

Direcția muzicală a spectacolului este semnată de Daniel Jinga. Alături de Oana Pellea în distribuţia spectacolului sunt Diana Hurjă / Ana Stamate, Cătălina Sima, Alexandru Nagy şi Alexandru Popa.

Biletele sunt disponibile la acest link.