O nouă parcare, amenajată în zona Gării de Nord din Timişoara

Primăria Municipiului Timișoara continuă lucrările din zona Gării de Nord prin eliberarea unui teren care va fi transformat în parcare publică.

O suprafață de 529 mp de pe bulevardul General Ion Dragalina nr. 38-42 este ocupată în prezent de 27 de garaje, care vor lăsa locul parcării și unui spațiu modern, cu trotuare, alei și piste de biciclete, conectate la rețeaua stradală și la traseele velo. Proiectul Municipalității include și lucrări pentru siguranța rutieră, o rețea modernă de canalizare pluvială și extinderea zonelor verzi prin plantarea de arbori.

„După prima etapă, în care am amenajat piațeta și bulevardul principal, trecem acum și în spatele blocurilor, unde desființăm garajele și amenajăm o parcare modernă, cu trotuare, piste de biciclete și spații verzi. Am fost împreună cu colegii din primărie pe teren ca să evaluăm ce mai e de făcut și să ne asigurăm că lucrările vor răspunde nevoilor oamenilor. Vrem ca întreaga zonă să devină un spațiu civilizat, sigur și funcțional”, a declarat primarul Dominic Fritz.

Primăria derulează, în prezent, procedura de revocare a dreptului de folosință gratuită al proprietarilor garajelor, în conformitate cu legislația națională privind administrarea domeniului public și privat. Terenul a fost deja declarat de utilitate publică locală, astfel că odată revocat dreptul de folosință prin hotărâre de Consiliu Local, pot demara lucrările de modernizare a zonei.

În prima etapă, Societatea Drumuri Municipale (SDM) a finalizat lucrările de amenajare a piațetei de vis-a-vis de gară, a asfaltat carosabilul pe bulevardul Dragalina, sensul de mers spre Gară, și a refăcut trotuarele pe partea dreaptă. Totodată, a fost realizată o nouă secțiune de spațiu verde, stația de transport public a fost înlocuită, iar stația de taxi a fost mutată pentru a creea mai mult spațiu pentru pietoni.

Sâmbătă, 20 septembrie, echipele SDM vor înlocui asfaltul vechi și pe sensul de mers dinspre Gară pentru a încheia lucrările la carosabil. Astfel, traficul va fi restricționat în intervalul orar 7-23, pe sensul de mers respectiv între strada Gării și Splaiul Nicolae Titulescu.

Proiectul de hotârâre privind revocarea dreptului de folosință gratuită al proprietarilor garajelor poate fi consultat la acest link.