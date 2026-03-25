O nouă pădure urbană va fi plantată la Timişoara

Un nou teren degradat va fi transformat în spațiu verde, de Primăria Municipiului Timișoara, împreună cu Asociația Act for Tomorrow și cu sprijinul OMV Petrom.

Sâmbătă, 4 aprilie, în zona Bucovina, pe strada Constantin Stere, pe o suprafață de aproximativ 0.8 hectare, voluntarii vor planta o pădure urbană, precum și multiple insule de arbori, arbuști și plante perene, din specii specifice mediului urban, selectate pentru rezistență și pentru capacitatea de a susține biodiversitatea.

Potrivit Municipalităţii, intervenția din cartierul Bucovina contribuie la reducerea temperaturilor în perioadele caniculare, la filtrarea aerului și la crearea unui spațiu accesibil pentru comunitate, integrat în viața de zi cu zi a cartierului.

Campania de plantare din această primăvară include regenerarea a trei spații: dezvoltarea a două păduri urbane și un proiect de pajiște urbană pe malurile Begăi, intervenții care contribuie la dezvoltarea unei rețele de infrastructură verde la nivelul orașului. Aceste spații, spun reprezentanţii Primăriei, sunt gândite ca soluții concrete pentru reducerea poluării, îmbunătățirea confortului termic, susținere a biodiversității urbane și creșterea accesului la zone verzi în cartierele dens construite. Totodată, vor avea loc și acțiuni de plantare și îngrijire, cu elevi de la școli din municipiu, desfășurate în cadrul programului Săptămâna Verde.

„Face parte din strategia noastră creșterea suprafețelor verzi din Timișoara, dar și calitatea spațiilor verzi deja existente. Conform Registrului Spațiilor Verzi, Timișoara are 627 hectare de spații verzi. Mă bucur că vom continua colaborarea cu Act for Tomorrow și anul acesta. Sunt încrezător că astfel de inițiative transformă orașul și comunitatea și au menirea să crească calitatea vieții în cartiere”, a declarat Dominic Fritz, primarul Municipiului Timișoara

Andrei Coșuleanu, președinte Act for Tomorrow, spune că în Timișoara am început, acum un an, un tip de intervenție care pleacă de la nevoile reale ale orașului și construiește spații verzi acolo unde lipsesc cel mai mult: „Am găsit în Primăria Timișoara un partener strategic și deschis să testeze soluții care aduc natura mai aproape de oameni. Campania din această primăvară duce mai departe acest model, prin dezvoltarea unei rețele de spații verzi la nivelul cartierelor.”

Acțiunea, inițiată de Asociația Act for Tomorrow și Primăria Timișoara, face parte din programul România Plantează pentru Mâine, finanțat de OMV Petrom și continuă demersurile de aducere a naturii în proximitatea cartierelor, acolo unde impactul asupra calității vieții este direct.

Participarea la acțiunea din 4 aprilie este deschisă tuturor celor care doresc să se implice direct în transformarea orașului. Înscrierea se realizează prin formularul accesibil AICI.

Echipamentele necesare vor fi asigurate de organizatori, iar participanții sunt încurajați să vină echipați corespunzător pentru activități în aer liber.

Acțiunile din acest sezon continuă intervențiile realizate în 2025 în cartiere precum Fabric și Calea Șagului, unde peste 400 de voluntari au plantat aproximativ10.000 de arbori, arbuști și plante perene și au contribuit la transformarea unor terenuri neutilizate în păduri urbane care oferă deja beneficii vizibile pentru locuitori.