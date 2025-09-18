O nouă expoziţie la Art Encounters, „Another time has other lives to live”

Expoziția Another time has other lives to live este parte din proiectul Another Time, prin care Fundația Art Encounters își consolidează misiunea de a susține artiștii tineri, de a crea punți între generații și de a conecta scena locală cu cea internațională.

Titlul expoziției decupează un vers aparținându-i poetului englez W. H. Auden, un reper al literaturii secolului XX. Fragmentul, „No one has yet believed or liked a lie, / Another time has other lives to live.” [„Nimeni nu s-a-ntâmplat să creadă sau să guste vreo minciună / Alt timp vine cu alte vieți de viețuit”] încheie poemul Another Time, din 1940, și surprinde foarte bine schimbarea politică bulversantă a ordinii mondiale la care asistăm și astăzi.

Temele care punctează traseul expozițional urmăresc istoria corpului și a sexualității, discursurile non-binare despre identitate, nomadismul corpului de azi, fragilitatea existenței umane în raport cu planeta, cu universul și cu Celălalt.

Expun artiștii Alexandra Costea, Valentina Rusu Ciobanu, Claudia Moraru, Bogdan Rața, Andrei Dinică-Nicolescu, Serena Ferrario, Florin Drăgoi, Luca Florian, Ana Golici, Ileana Pașcalău, Mara Verhoogt şi Talia Maidenberg.

Vernisajul va avea loc vineri, 26 septembrie, de la ora 17. Seara de deschidere va fi urmată, de la ora 18, de performance-ul Legați de poveste, realizat de FloriMan (Mircea Florian & Lucian Stan aka DJVasile) și muzică live.

Expoziția este parte din proiectul Another Time, prin care Fundația Art Encounters își consolidează misiunea de a susține artiștii tineri, de a crea punți între generații și de a conecta scena locală cu cea internațională. Proiectul aduce la Timișoara și șase curatori internaționali pentru vizite de cercetare, propune un program educațional, tururi ghidate săptămânale, cursuri și mentorate pe teme de curatoriat, critică și colecționism și intervenții performative.

Intrarea la toate evenimentele din program este liberă.

Expoziția este finanțată de Administrația Fondului Cultural Național și susținută de Banca Transilvania – partener strategic și Isho. Proiectul este realizat în parteneriat cu Muzeul Național de Artă al Moldovei, Centrul Cultural German din Timișoara, Galeria Mobius, Galeria Catinca Tăbăcaru și La Două Bufnițe, având sprijinul familiei Sainciuc Rusu Ciobanu și Arbor Institute for Culture.