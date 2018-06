O nouă ediţie Street Delivery, la Timişoara

La Timişoara începe evenimentul care deschide strada pentru oameni și o închide pentru mașini, Street Delivery.

Street Delivery, un evniment ajuns la cea de a XII-a ediţie, care va avea loc între 15 și 17 iunie, le propune timişorenilor o conversație onestă pe tema “Smart Cities”.

“Smart City nu este o stare, ci un demers continuu, care conduce la progresul susținut al orașului. Ești un factor extrem de important în transformarea orașului tău. Participă la ateliere și dezbateri, vorbește cu oameni pasionați de progres, ascultă muzica orașului, implică-te, ai curajul de a experimenta noile tehnologii și haide să colaborăm la crearea poveștii viitorului”, spun organizatorii.

Identitatea vizuală a acestei ediții este semnată de artista Paula Rusu.

Anul acesta, anunţă organizatorii, Street Delivery activează un nou punct al Timişoarei, transformând în zonă pietonală strada General Eremia Grigorescu.

Deschiderea oficială are loc vineri, 15 iunie, de la ora 20.30, cu concertul trupei Tasteful Indecency, urmată de Kaleidonescu, de la ora 22.

Tot vineri, dar și sâmbătă de la ora 18, la cafeneaua D’arc va fi proiectat filmul documentar Os vizinhos. Povestea a patru cartiere, patru documentare şi a unui architect. Siza Vieira în Os vizinhos este o serie de patru documentare scurte, realizate special pentru pavilionul Bienalei de Arhitectură de la Veneția, din 2016, de jurnalista portugheză Candida Pinto.

Sâmbătă, 16 iunie, între orele 11 şi 19 va fi organizată o călătorie într-un mini oraș al viitorului, unde publicul interesat e așteptat cu dezbateri, ateliere, teatru și muzică. De la ora 11 este programat un concert acustic al trupei EM și cafea oferită de Astoria Think Espresso. Seara, de la ora 20.30 vor urca pe scenă We are creepy și Mr. Jurjak, de la ora 22.

Duminică, 17 iunie, sunt organizate ateliere, pe tot parcursul zilei care se încheie cu concerte: Colin Klix, de la ora 19, Late November (ora 21) și Grimus (ora 22).

Street Delivery, eveniment organizat de : Fundația Cărturești și Ordinul Arhitecților din România, s-a extins anul acesta în opt orașe din România, anunţă organizatorii. Este vorba despre București, unde festivalul are loc în perioada 15-17 iunie, la fel ca în Timișoara şi Iași, în Baia-Mare (29 iunie-1 iulie), Cluj-Napoca (14-15 iulie), Bacău (27-29 iulie), Craiova (7-9 septembrie) şi Alba Iulia (15-17 septembrie).