O nouă ediţie a Taberei de Creație Literară „Petre Stoica”, la Jimbolia

A cincea ediție a Taberei de Creație Literară „Petre Stoica” va avea loc, săptămâna aceasta, la Jimbolia. Aceasta aduce laolaltă tineri scriitori și evenimente culturale la Jimbolia.

Evenimentul – organizat de Muzeul Presei „Sever Bocu” din Jimbolia și Universitatea de Vest din Timișoara şi susținut de Primăria și Consiliul Local al Orașului Jimbolia – va reuni nouă tineri scriitori, poeți, prozatori și eseiști, care vor participa la ateliere de scriere creativă și vor avea acces la un program cultural divers, deschis publicului larg.

Atelierele de scriere creativă, găzduite de Casa Memorială „Petre Stoica”, vor fi susținute de scriitorii Radu Pavel Gheo, Alexandru Potcoavă și Mădălina Aldescu. Pe lângă sesiunile de lucru, participanții vor beneficia de tururi ghidate în Jimbolia, având ocazia de a afla informații despre istoria și cultura locală, ziua de 24 septembrie fiind în totalitate dedicată descoperirii identității orașului.

Programul evenimentelor, toate deschise publicului, este următorul:

Joi, 25 septembrie

Ora 18.30 – Întâlnire cu artistul Deian Berar și Instalația „Omnilateral Dimensions”;

Ora 19 – Dezbaterea pe tema „Când artiștii fac experimente, iar savanții visează”, cu participarea profesorilor universitari Mircea Mihăieș, Mădălin Bunoiu, Camil Mihăescu și Marcel Tolcea.

Vineri, 26 septembrie

Ora 17.30 – Prezentarea cărții Jimbolia. Orânduiri în transformare, cu participarea invitaților Reinhard Johler, Olivia Spiridon, Daniela Simon și Walter Tonța. Ulterior, va fi prezentată și cartea Experiențele unui american în Torontal, de Karl Hell, tradusă de Filip Krčmar.

Ora 19.30 – Concert al trupei JazzyBit.

Sâmbătă, 27 septembrie

Ora 19 – Evenimentul „Dialog în cheie majoră: literatura întâlnește opera”, susținut de Cristian Rudic și Marcel Tolcea.

Evenimentul omagiază memoria și opera scriitorului Petre Stoica (1931-2009), o personalitate marcantă a literaturii române contemporane, cunoscut și pentru promovarea valorilor cuprinse în cultura română și cultura germană. Opera sa, care a inclus poezie, proză și traduceri, i-a adus numeroase distincții, printre care multiple premii ale Uniunii Scriitorilor din România. Tabăra de creație se desfășoară la casa memorială care-i poartă numele, un spațiu cu valoare culturală și istorică excepțională.

Acest proiect cultura estel co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.