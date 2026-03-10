O nouă ediţie a Salonului de carte Bookfest Timișoara

Salonul de Carte Bookfest revine la Timișoara, aducând din nou alături iubitorii de literatură: cititori, scriitori, traducători și editori. Ioana Pârvulescu, Denisa Comănescu, Gabriel Liiceanu, Radu Paraschivescu, Cristian Preda, Adelin Petrișor, Bogdan-Alexandru Stănescu, Dan-Liviu Boeriu, Dan Alexe, Iulian Bocai și Radu Vancu sunt doar câteva dintre cele câteva zeci de personalități culturale care îi așteaptă pe vizitatorii Bookfest în cele patru zile consacrate sărbătorii cărții și culturii scrise.

Cele peste 60 de evenimente organizate cu prilejul celei de-a treisprezecea ediții Bookfest Timișoara vor avea loc în acest an în perioada 19 – 22 martie, la Centrul Regional de Afaceri, intrarea publicului fiind, ca de obicei, liberă.

Editurile au pregătit pachete de reduceri și oferte speciale pe toată durata evenimentului și multe alte surprize, pentru cei care le vor vizita standurile. Printre editurile reprezentative pe care le veți putea întâlni la această ediție se numără: editura Academiei Române, Aranca, ARI, Grupul Editorial ART, Art Encounters & La Două Bufnițe, Asociația Liga Albanezilor, Asociația Macedonenilor, Bookbite, Bookzone, Brumar, Cartego, Casa, Grupul Editorial Corint, Crime Scene Press, Curtea Veche Publishing, Datagroup, Didactica Publishing House, Fundația GBV România, Gama, Herald, Humanitas și Humanitas Fiction, Ink Story, Junimea, Lebăda Neagră, Grupul Editorial Litera, Mega, Nemira Publishing, Niculescu, Nomina, Paralela 45, Polirom, Proema, Ratio et Revelatio, Sens, Trei, editura Universității de Vest, editura Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, editura Politehnica, Zupia.

19 martie

Chiar din prima zi a Salonului de Carte, 19 martie, de la ora 13, editura Brumar a invitat elevii de la Colegiul Național Pedagogic „Carmen Sylva” să participe, în cadrul proiectului Pe urmele Revoluției, la o discuție cu Aneta Gabor și Sorin Codaț, moderator fiind directoarea editurii, Loredana Tîrzioru. De la ora 17, aceeași editură îl prezintă pe președintele Societății “Timișoara”, Florian Mihalcea, care își va lansa volumele 7 povestiri despre sfârșitul lumii și Poezie mecanică, avându-i ca invitați pe Viorel Marineasa și Marcel Tolcea.

20 martie

A doua zi a Salonului, 20 martie, aduce o agendă densă de evenimente editoriale, primele dintre ele fiind consacrate copiilor. Astfel, de la 12.30, editura Casa îi așteaptă pe cei mici la lansarea volumelor Salut, Maiestate și Hai să vedeți minunea, scrise de Erzsi Kertész și traduse în limba română de Ildikó Gábos-Foarță. Alături de traducătoare se va afla Emese Crăciun-Bökös, editorul celor două cărți din seria Școala din strada Împiedicată.

Apoi, de la 13.30, cei mai mici dintre cititori sunt invitați de editura Humanitas Junior la lansarea celui mai recent roman al Dorotheei Ko, Țara soarelui pe dos. Primăvara. Mic ghid de cultură japoneză, eveniment care va fi găzduit de Florentina Ivănescu, Mircea Dragu și Gabriela Maaz. Copiii vor face cunoștință cu Maxi, alături de care vor descoperi descoperi o mulțime de lucruri interesante despre tradițiile și obiceiurile din arhipelag, despre cultura urbană, despre ce fac elevii japonezi la școală, ce sporturi practică, care sunt dulciurile lor preferate, ce anime și manga le plac și câte și mai câte.

Începând cu ora 16, editura Humanitas invită publicul la o conferință pornind de la cel mai recent volum semnat de Valentin Constantin, De ce privim în direcția greșită. Cu o voce care amintește de tradiția marilor moraliști europeni, Valentin Constantin privește cu luciditate spre mecanismele puterii, spre provincialismele care ne modelează fără să știm, spre felul în care ne pierdem spiritul critic și spre fragilitatea valorilor pe care pretindem că le apărăm.

De la ora 17.30, editura Lebăda Neagră propune un eveniment despre sport și cultură – Anatomia lui Liverpool, de Jonathan Wilson și Scott Murray (traducere de Radu Paraschivescu) trasează istoria clubului prin zece meciuri-reper, incluzând atât victorii, cât și dramele de la marginea gazonului.

Începând cu ora 18, editura Humanitas îl aduce în fața publicului pe scriitorul Gabriel Liiceanu, în cadrul unui eveniment special. Acesta va vorbi cu Cristian Preda despre Condiția umană, de Hannah Arendt, o lucrare esențială despre erodarea intimității și pierderea libertății în lumea contemporană. Prin finețea analizei și actualitatea ideilor, Condiția umană rămâne o carte indispensabilă pentru toți cei care caută să înțeleagă sensul libertății, al acțiunii și al responsabilității în epoca noastră. New Republic consideră că volumul de față este cea mai importantă lucrare filozofică scrisă de Hannah Arendt.

De la 18.30, tot editura Humanitas lansează volumul lui Cristian Preda, Ideologii și ideologi în România contemporană, descris de Radu Paraschivescu drept un „spectacol de informație captivant. Lingăul şi naţionalistul cu secera şi ciocanul la brâu, sceleratul şi inconştientul, traseistul şi laşul, amnezicul de conjunctură şi bufonul, canalia fără scrupule şi prostul ca noaptea, plagiatorul cu ifos şi neostalinistul impenitent – cu toţii îşi găsesc loc în această enciclopedie în care gravitatea şi umorul se îngăduie şi se întregesc una pe alta.” Autorul va fi însoțit de criticul literar Mircea Mihăieș.

Începând cu ora 19, editura Trei lansează cel mai recent volum al Andreei Ionescu, Harta invizibilă a atașamentului, un ghid bazat pe neuroștiință care ajută la înțelegerea tiparelor relaționale formate în copilărie și transformarea lor prin compasiune.

21 martie

Sâmbătă, 21 martie, de la ora 12, editura Polirom ne propune să răsfoim cel mai recent volum semnat Adelin Petrișor, În direct din linia întâi, care oferă povești dintr-o carieră de decenii în zonele de conflict ale lumii, de la Orientul Mijlociu la Africa, oferind o perspectivă realistă asupra trecutului pentru a înțelege prezentul. Când o mie de oameni fug într-o direcție și doar câțiva aleg să alerge spre ceea ce i-a gonit pe semenii lor, o parte dintre cei care înaintează pe contrasens sunt jurnaliști. Lansarea de carte se va face în prezența autorului și a jurnalistei Melania Cincea.

Începând cu ora 13.15, editura Humanitas a pregătit publicului o dublă lansare de excepție. Cele mai recente două volume semnate de Gabriel Liiceanu vor fi prezentate de scriitorul Radu Paraschivescu și de jurnalista Melania Cincea. Strigoii noștri este o meditație asupra „lichelelor” care bântuie istoria recentă a țării și despre care autorul speră că “nu ne vor bântui ca niște strigoi ieșiți din groapa istoriei în care am trăit câteva decenii”. Volumul În singurătatea minții mele este un elogiu adus puterii cuvântului scris. Autorul se socotește mai mult decât un cuvântător. El este un sacerdot al cuvântului care ridică limba pe altă treaptă a ei, dându-i o putere de care îndeobște lumea nu are nici cea mai mică idee.

Editura Trei lansează la ora 14 volumul de proză scurtă Revărsatul zorilor, semnat de Iulian Bocai. Vom descoperi cum Salinger meets Camus, după cum îi caracterizează stilul narativ scriitorul Adi Schiop. Autorul se va afla în dialog cu jurnalista Raluca Hatmanu, evenimentul încheindu-se cu o sesiune de autografe.

Ioana Pârvulescu ne invită la ora 15 să aflăm care este Alfabetul domnilor, aducând o perspectivă feminină asupra misterului masculin și mai mult decât atât. Tipologii de poeți, romancieri, bărbați cu bani, cu mustață, pe cal sau în tren, proști, deștepți, talentați sau nu prea, îndrăgostiți, curioși, de toate felurile: Alfabetul domnilor. De la A(rtiști) la Z(iariști), Ioana Pârvulescu reușește să-i pună pe domni sub lupă, cu ironie și umor, după o cercetare minuțioasă a celor scrise de ei vreme de un secol”, a scris Sabina Fati despre volumul pe care fermecătoarea Ioana Pârvulescu va oferi autografe după lansare.

De la 15.30, Radu Paraschivescu va citi în avanpremieră din Noul ghid al nesimțitului și își prezintă În virtutea inepției, o antologie de perle ce taxează dezinvoltura personajelor publice care par „operate de simțul ridicolului la o vârstă fragedă şi pentru care surfingul media pe valul popularităţii pare o condiţie indispensabilă de viaţă”. În virtutea inepţiei nu e doar un catalog de prostioare şi aberaţii, ci şi o dovadă a nivelului tot mai scăzut al discursului public. Cotizanţilor vechi, cu apariţii consistente în precedentele volume de „perle“, li se adaugă aici noi exponenţi ai contraselecţiei.

Începând cu ora 16, editura Trei prezintă o carte-eveniment: Peștii cubanezi. Un secol în eseuri, volum semnat de Bogdan-Alexandru Stănescu. Autorul își descrie cartea ca “departe de a fi o încercare de analiză psihobiografică, cartea aceasta este mai curând o tentativă de unificare a doi versanți despărțiți aparent de o prăpastie: viața și opera, ca două jumătăți ale unui symbolon, ambele la fel de misterioase și de inepuizabile ca interpretare. Nu se explică reciproc, mai curând adâncesc misterul pe care-l constituie, pentru mine, Autorul. Eroii acestei cărți pătrund în clasor purtând solzii plini de culoare ai unei lumi dispărute, dar a cărei umbră își aruncă răceala asupra celei în care trăim.” Bogdan-Alexandru Stănescu, director editorial al imprintului Anansi. World Fiction, din cadrul Grupului Editorial Trei, va fi însoțit de Adriana Babeți și Mircea Mihăieș.

În continuare, editura Humanitas propune fragmente de confesiuni și istorie: Alina și Șerban-Liviu Pavelescu prezintă Istoria orbilor. România în război, 1940-1945, o poveste despre alegeri morale individuale în timp de criză. “Toate personajele cărții noastre – militari și civili, femei și bărbați, tineri și mai puțin tineri, români și ne-români, bogați și săraci, decidenți sau cetățeni de rând, vedete sau simpli anonimi – au trăit împreună în aceeași Românie. Poveștile însumate ale vieții lor sunt piesele din care se construiește istoria epocii”, spun cei doi autori. Lansarea este programată pentru 16.45, alături de ei fiind invitați Daniela Rațiu și Cristian Preda.

Urmează de la 17.30, la Cafeneaua Bookfest, un eveniment dedicat laureatului Premiului Nobel pentru Literatură 2025 László Krasznahorkai la care vor participa Ildikó Gábos-Foarță și Bogdan-Alexandru Stănescu. László Krasznahorkai (n. 1954) este unul dintre cei mai cunoscuți prozatori și scenariști maghiari contemporani. Este, în același timp, laureatul unora dintre cele mai importante premii din Ungaria și străinătate, printre care se numără Man Booker International Prize, Best Translated Book Award, National Book Award for Translated Literature sau Europäischer Literaturpreis. În colecția Anansi. World Fiction au mai apărut romanele Întoarcerea acasă a baronului Wenckheim (2021) și Satantango (2022).

Editura Humanitas Fiction prezintă doi autori de prestigiu, începând cu ora 18.30. Mai întâi, romanul Nu ne despărțim, semnat de Han Kang, câștigătoarea Premiului Nobel pentru Literatură în 2024: un adevărat imn al prieteniei și un elogiu adus imaginației, dar mai ales un recurs zguduitor la persistența memoriei. Apoi romanul Vă dedic tăcerea mea, al laureatului Premiului Nobel pentru Literatură Mario Vargas Llosa. În 2023, la 60 de ani după debutul care l-a consacrat (Orașul și câinii), Mario Vargas Llosa oferea lumii un ultim roman, al douăzecilea – povestea unui mare idealist care imaginează un Peru al reconcilierii și fraternității, în care muzica vindecă rănile trecutului și dictează armonia viitorului.

De la ora 19, Dan Alexe revine în atenția iubitorilor de carte cu volumul La apa morților, un roman-confesiune ce reconstituie viața într-un sat din Bărăganul comunist. Împletind autobiografia, antropologia și (auto)ironia, romanul-confesiune al lui Dan Alexe evocă în culori vibrante un tablou din viața cenușie a unui sat din Bărăganul anilor ’60-’70. Densă, mustind de umor, dar străbătută de amărăciune, La apa morților surprinde esența unei Românii dispărute.

22 martie

În ultima zi de Bookfest Timișoara, 22 martie, de la 10.30, editura Sens dă întâlnire publicului cu Ștefan Pușcașu și Bogdan Ioja, care vor discuta despre fenomenul cancel culture în era cenzurii moderne, pornind de la volumul Psihanaliza Americii. Editura Universității de Vest lansează la ora 11 Limba română pentru copiii noștri și ai altora – Dicționar ilustrat, cu forme și cu fond. Dicționarul va fi prezentat de Simona Constantinovici, Amalia Secoşan, Giulia Fischer și Emina Căpălnășan, autoarea acestuia.

Începând cu ora 12, editura Polirom propune o serie de noutăți editoriale internaționale de excepție: volumul de povestiri Ceasul al unsprezecelea, semnat de Salman Rushdie; autobiografia Regăsire, Malala Yousafzai; Curtea blestemată şi alte povestiri, de Ivo Andrić; Tărâmul dulcii veşnicii, al autoarei Harper Lee; Să ne rămână bucuria, Kev Lambert; Toate numele Felizei, de Juan Gabriel Vásquez; Pisici inexistente, de Yu Yoyo; Bani de aruncat, Asta Olivia Nordenhof; Elefant şi alte povestiri, de Raymond Carver; Jonathan Coe și volumul său, Martorul inocenţei mele. Moderatorul discuțiilor va fi Dan Croitoru, director editorial Polirom și coordonatorul colecției „Biblioteca Polirom”.

Tot editura Polirom a pregătit o întâlnire-eveniment cu Radu Vancu, de la ora 13 care va vorbi despre cele mai recente cărți ale sale, Paradis și Transparența, care explorează teme legate de conceptul digital modern, literatură și produse fizice. Romanul Transparența scoate la lumină întrebări esențiale pentru condiția umană: Poate frumuseţea salva ceva dintr-o lume care se prăbuşeşte? Poate iubirea opri lumea din autodistrugere? Poate literatura împiedica realitatea să se sinucidă? Sunt întrebările care, nu întocmai astfel formulate, coagulează în jurul lor vieţile celor doi îndrăgostiţi din roman. În dialog cu autorul se vor afla Raluca Selejan și Oana Doboși.

Editura Universității de Vest din Timișoara încheie seria de evenimente cu două lansări de carte. De la ora 15 aflăm mai multe despre Arta publică în Timișoara după 1989, prin volumul semnat de Andreea Lazea, iar la 15.30 ne îndreptăm atenția către Narațiuni ale corpului, Boală și discurs, volumul Danielei Șilindean.

Programul evenimentelor va putea fi consultat și pe pagina web a Bookfest.

La fel ca la toate evenimentele Bookfest, intrarea publicului va fi liberă în cadrul Salonului. În toate cele patru zile, Bookfest Timișoara va putea fi vizitat între orele 10 și 20.

Salonul de Carte Bookfest Timișoara este organizat de Asociaţia Editorilor din România, sub egida Federației Editorilor din România, împreună cu Primăria Municipiului Timișoara, prin Casa de Cultură a Municipiului Timișoara. Parteneri în organizarea evenimentului sunt Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, Biblioteca Județeană Timiș, Universitatea de Vest din Timișoara, iar parteneri media: TVR Timișoara, Radio România Timișoara, Banatul Azi, Timiș Online, Timpolis, Puterea a Cincea, Știri de Timișoara şi Știri pentru copii.

Bookfest este cel mai important salon de carte din România și singurul eveniment al industriei editoriale care a reușit să capete o dimensiune internațională marcantă. La edițiile internaționale anterioare țările invitate au fost: Spania, Ungaria, Franța, țările de limbă germană (Germania, Austria, Elveția), Polonia, Cehia, Israel, Suedia, Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Japonia, Italia, Republica Moldova și Portugalia. Salonul de Carte Bookfest are ediții locale în București, Cluj-Napoca, Târgu Mureș, Brașov și o altă ediție internațională la Chișinău.